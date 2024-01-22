Взимку сальні залози виробляють менше шкірного жиру, а сухе й тепле повітря може пошкодити гідроліпідний баланс шкіри, порушити захисний бар’єр та загострити чутливість.

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Що погано впливає на шкіру взимку

Ми вже знаємо, що в холодну пору року важливо зволожувати тіло та обличчя кремом двічі на день, але й важливо знати, яких речей треба уникати.

Довгий гарячий душ

Прийом тривалого гарячого душу може висушити шкіру, особливо взимку. Щоб зберегти шкіру вологою, приймайте теплий душ один раз в тиждень на кілька хвилин.

Рушником промочіть шкіру після душу насухо, щоб позбутися сильного тертя. Після цього нанесіть вологий крем, щоб ще краще зволожити шкіру. Фахівці радять наносити крем одразу після виходу з душу, щоб він краще просочився у шкіру.



Не варто взимку приймати довго гарячий душ / Фото Pexels

Жорстке мило й скраби

Мило, яке ми використовуємо для рук чи тіла, може висушити шкіру, оскільки позбавляє її натуральних масел.

Також краще відмовитися від абразивних скрабів, які можуть викликати мікротріщини на шкірі і зруйнувати бар'єр. Скраби можуть призвести до чутливості шкіри, почервоніння чи подразнення.

Ароматизатори в косметичних товарах

Якщо маєте чутливу шкіру, то краще уникайте сильних ароматів, оскільки коли шкіра суха і порушений бар’єр, то вона більш сприйнятлива до алергії та подразнення.

Що додати до зимового догляду за шкірою

У зимову пору ви можете відчувати значну сухість та навіть стягнутість шкіри, тому важливо встановити у спальні зволожувач повітря, який прибере зайву сухість в повітрі.

Також збільште свої потреби води, навіть якщо не хочете пити. Дуже важливо підтримувати водний баланс у нормі.

Не забувайте про продукти, які багаті жирними кислотами омега-3. Вони містяться у достатній кількості в лососі, насінні льону та волоських горіхах.