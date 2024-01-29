Це нормально, коли вам потрібно трохи часу для того, щоб заснути. Та той проміжок часу, що вам зазвичай потрібний для засинання, може дати загальне уявлення про ваше здоров'я, розповів доктор медичних наук Бред Рейпер.

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Що таке затримка сну

Існує спеціальний термін, який описує час, що вам потрібний для того, щоб заснути – і саме він і називається затримкою сну. Він вимірює період між моментом, коли ви лягаєте відпочивати і моментом, коли ви справді засинаєте.

Затримка сну може дати вам певне загальне уявлення про якість цього сну – і також вона може впливати на те, скільки ви спите. Недостатній сон і справді може зробити вас млявими та дратівливими, а з часом недосип навіть може збільшити ризик таких проблем зі здоров'ям, як ожиріння, високий кров'яний тиск, діабет, хвороби серця та навіть депресія.

Скільки потрібно часу, щоб заснути?

Здоровій дорослій людині із звичайною затримкою сну зазвичай потрібно від 10 до 20 хвилин для того, щоб заснути. Менша кількість часу може означати, що ви надмірно сонливі, а більша – що маєте ознаки безсоння.

Коротка затримка сну

Якщо ви засинаєте зазвичай швидше, ніж за 5 хвилин, це може означати, що ви справді втомлені. І позбавлення сну є найочевиднішою причиною – тобто це означає, що ви зазвичай недосипаєте; проте рідше це може бути ознакою розладу сну – наприклад, нарколепсії чи порушення циркадного ритму.

Тривала затримка сну

Доктор Рейпер переконаний, що якщо вам регулярно потрібно витрачати від 20 до 30 хвилин на те, щоб нарешті почати дрімати, це може бути ознакою безсоння. Викликана така затримка сну може бути стресом, тривогою, депресією чи хронічними болями.

У деяких причинах причиною тривалої затримки сну може бути розлад сну – наприклад, синдром неспокійних ніг.

Деякі ліки також можуть ускладнити засинання, тож зважайте і на це також.



Тривала затримка сну може свідчити про безсоння / Фото Pexels

Як виміряти затримку сну

Доктор Рейпер каже, що ви можете досить добре зрозуміти, скільки часу у вас йде на засинання, якщо використаєте один надзвичайно простий спосіб. Для цього вам потрібно просто провести самоспостереження – наприклад, почати вести щоденник сну. У ньому ви можете записувати час, коли ви лягаєте спати, і той час, коли ви припускаєте, що засинаєте.

А якщо ви не хочете про це турбуватися, ви можете скористатися розумними годинниками чи портативними фітнес-трекерами, які мають функції, що можуть оцінити час вашого сну.

Як покращити затримку сну

Якщо вам для засинання потрібно більше часу, ніж вам хотілося би, почніть із того, щоб переглянути свою гігієну сну, адже проблема цілком може бути саме у ній. Експерти переконані, що часто одна тільки зміна поведінки перед сном допомагає засинати швидше.

Наприклад, ви можете дотримуватися однакового часу сну і прокидання. Регулярний розклад допоможе вам набагато швидше і легше засинати. Окрім того, не забувайте, що у вашій спальні має бути темно і тихо, щоб атмосфера була комфортною для сну. Опустіть штори, запустіть білий шум та перевірте температуру, щоб вона була комфортною для вас.

Ще одне важливе правило – уникайте використання телефона та комп'ютера перед сном, адже блакитне світло може негативно на нього вплинути. Намагайтеся їсти принаймні за кілька годин до сну та звертайте увагу на порції, щоб не відчувати болів у шлунку, коли лежите у ліжку.