Перед купівлею сметани переконайтеся в тому, що вона є повністю герметичною та без пошкоджень. Важливо також звертати увагу на дату виготовлення та дату кінцевого споживання.

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Скільки днів можна тримати сметану в холодильнику

Домашня та фабрична сметана мають різні терміни зберігання. Зберігати молочний продукт треба виключно в холодильнику, інакше вона почне псуватися вже через кілька годин.

Щоб сметана довше зберігалася, набирати її в банки чи стакана варто лише чистою та сухою ложкою. Залишати її всередині не рекомендовано. Потрапляння всередину шматочків їжі лише пришвидшать її псування.



Сметану в холодильнику треба тримати 5 – 10 днів / Фото Pexels

Найкращими для зберігання сметани є керамічний чи скляний посуд. Метал та пластик мають негативний вплив на смак й термін зберігання. Ви могли цього й не знати, але рекомендовано зберігати сметану на середній полиці холодильника. Якщо ж на сметані з’являється сироватка, то продукт треба швидко використовувати, оскільки він потрохи вже починає псуватися.

Загалом після відкриття сметану слід зберігати в холодильнику при температурі до 3 градусів впродовж 5 – 10 днів. Десь саме такий термін вказують на упаковці виробники. Якщо ж термін довший, то сметана є не натуральною. А от використовувати продукт після відкриття варто впродовж 72 годин, тобто 3 днів. Це стосується домашньої та магазинної сметани.

Зберігайте сметану при температурі +6 – + 10 °С впродовж 10 днів. При нульовій температурі в герметичній упаковці сметана може зберігатися 1 місяць.