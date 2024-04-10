Ходьба є надзвичайно цінною і водночас дуже недооцінена багатьма людьми. І якщо ви хочете схуднути, саме вона може стати міцною основою для будь-якого вашого тренування. І, окрім того, що це на 100% безкоштовно, це також дуже корисно на багатьох рівнях. А скільки саме потрібно ходити для того, щоб почати втрачати кілограми, розповів експерт Ентоні Юнг.

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Які є переваги ходьби для схуднення

Кількість вагомих причин, через які ходьба може бути надзвичайно корисною у схудненні, важко перерахувати. Перш за все, вона корисна для спалювання калорій. Якщо ви хочете схуднути, дефіцит калорій – це те, до чого ви маєте прагнути. Тобто ви маєте спалювати більше, ніж споживати. Ходьба, можливо, не така ефективна в цьому, як біг, чи тренування, але ви однаково будете їх втрачати, хоч і з повільнішою швидкістю.

Вона також допомагає прибрати жир на животі, і ви можете виконувати цю вправу без втоми протягом дуже тривалого часу. Недолік інших тренувань – наприклад, бігу, полягає в тому, що ви не зможете займатися ним надто довго, і швидко станете втомленими.

А ходити ви можете щодня протягом тривалого періоду часу, і ви не будете відчувати такого рівня стресу, напруги чи втоми.

Скільки потрібно ходити щодня для схуднення

Тривалість ваших щоденних прогулянок може залежати від багатьох різних факторів. Наприклад, наскільки ви здорові, чи скільки калорій ви споживаєте кожного дня. Це також може залежати від того, чи займаєтеся ви додатково якимись вправами, окрім ходьби?

Якщо ви хочете схуднути чи покращити вигляд свого тіла, вам все одно доведеться додати до свого режиму щотижневі тренування середньої та високої інтенсивності – наприклад, силові тренування тощо. Причина полягає в тому, що якщо ви не в формі, прогулянка є недостатньо напруженою, щоб викликати якісь значні зміни.

Найкращий спосіб визначити ідеальну кількість кроків – це почати ходити повільно та відслідковувати свій прогрес. Наприклад, через кілька тижнів ви можете збільшити свою прогулянку з 20 до 30 хвилин, якщо відчуваєте, що не втрачаєте жир.

Якщо ж схуднення відбувається, тоді продовжуйте у тому ж темпі.