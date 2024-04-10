Ходьба является чрезвычайно ценной и одновременно очень недооценена многими людьми. И если вы хотите похудеть, именно она может стать прочной основой для любой вашей тренировки. И, кроме того, что это на 100% бесплатно, это также очень полезно на многих уровнях. А сколько именно нужно ходить для того, чтобы начать терять килограммы, рассказал эксперт Энтони Юнг.

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Какие есть преимущества ходьбы для похудения

Количество весомых причин, по которым ходьба может быть чрезвычайно полезной в похудении, трудно перечислить. Прежде всего, она полезна для сжигания калорий. Если вы хотите похудеть, дефицит калорий – это то, к чему вы должны стремиться. То есть вы должны сжигать больше, чем потреблять. Ходьба, возможно, не так эффективна в этом, как бег, или тренировки, но вы все равно будете их терять, хоть и с более медленной скоростью.

Она также помогает убрать жир на животе, и вы можете выполнять это упражнение без усталости в течение очень длительного времени. Недостаток других тренировок – например, бега, заключается в том, что вы не сможете заниматься им слишком долго, и быстро станете уставшими.

А ходить вы можете ежедневно в течение длительного периода времени, и вы не будете чувствовать такого уровня стресса, напряжения или усталости.

Сколько нужно ходить ежедневно для похудения

Продолжительность ваших ежедневных прогулок может зависеть от многих различных факторов. Например, насколько вы здоровы, или сколько калорий вы потребляете каждый день. Это также может зависеть от того, занимаетесь ли вы дополнительно какими-то упражнениями, кроме ходьбы?

Если вы хотите похудеть или улучшить вид своего тела, вам все равно придется добавить к своему режиму еженедельные тренировки средней и высокой интенсивности – например, силовые тренировки и тому подобное. Причина заключается в том, что если вы не в форме, прогулка недостаточно напряженной, чтобы вызвать какие-то значительные изменения.

Лучший способ определить идеальное количество шагов – это начать ходить медленно и отслеживать свой прогресс. Например, через несколько недель вы можете увеличить свою прогулку с 20 до 30 минут, если чувствуете, что не теряете жир.

Если же похудение происходит, тогда продолжайте в том же темпе.