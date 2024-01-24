Якщо ви часто перете і використовуєте для цього пральний порошок, ви майже напевне робите це неправильно. Та ви не самотні, адже, скоріш за все, майже кожна людина припускається тієї ж помилки під час прання: використовує надто багато прального порошку.

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Значною мірою це відбувається через те, що дозу прального порошку, яка вам справді потрібна, дуже складно розшифрувати. Зазвичай на етикетці вона ґрунтується на дуже туманному "розмірі завантаження" пральної машинки, і це спонукає людей просто додавати більше і сподіватися на краще.

Скільки порошку справді потрібно?

Щось у вашому мозку може сигналізувати вам: більше прального порошку означає чистіші речі; насправді ж це працює не зовсім так. Ба більше – все працює зовсім навпаки. Якщо через надмірну кількість порошку ваша білизна, одяг і рушники залишаться наповнені піною, вони будуть менш чистими.

То скільки ж порошку вам потрібно використовувати, щоб досягти ідеального результату та не перестаратися? Якщо ви навчитеся правильно дозувати порошок, ви збережете не тільки ідеальний стан свого одягу, але й зможете добре зекономити, адже математика тут проста: що більше порошку ви використовуєте для прання, то частіше вам доводиться його купувати.

Спершу вам потрібно визначити розмір завантаження у вашій пральній машині. Зробити це можна у кілька способів.



У пральну машину не варто класти надто багато порошку / Фото Pexels

Наповненість барабана

Ви можете подивитися, наскільки заповнений барабан вашої машинки, щоб зрозуміти, скільки порошку вам потрібно.

Середнє завантаження – барабан наполовину заповнений.

Велике завантаження – заповнений на три чверті.

Дуже велике завантаження – барабан заповнений повністю.

Після того, як ви визначили заповненість завантаження, вам потрібно відміряти правильну дозу порошку чи рідкого мийного засобу. Для цього вам знадобиться звичайна столова ложка. Хоча якщо ви будете прати сильно забруднені речі, вам, можливо, знадобиться трохи більше засобу.