Для того, щоб підібрати хороший засіб для вашого волосся, потрібно знати його стан і тир, і якщо у вас із цим проблеми, і ви не знаєте, яку маску чи кондиціонер підібрати, вам потрібно спершу розібратися з цим, а не бездумно купувати будь-які засоби.

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Як кондиціонер діє на ваше волосся

Ви вже точно знаєте, що волосся в основному складається із білка, що називається кератин, і він має негативний заряд. Ваш шампунь призначений для того, щоб видаляти шкірне сало, бруд та пил, і інші забруднення із шкіри голови.

І через тертя волосся може стати більш нездоровим та тьмяним. Та тут на допомогу приходить кондиціонер – він має легку кислотність та допомагає відновити кутикули та так розгладити волосся. Цей засіб може нейтралізувати негативні наслідки, які викликані використанням шампуню. І кондиціонер створює захисний шар, покриваючи стрижень кожної волосини.



Кондиціонер може покращити стан здоров'я / Фото Pexels

Як на волосся діє маска

Маска – це один із найбільш ефективних засобів з догляду за волоссям. Та далеко не всі, на жаль, усвідомлюють, як важливо вводити її у свою рутину. Тож іноді недостатньо використовувати тільки шампунь та бальзам.

Маски ж натомість спеціально розроблені для волосся із пошкодженими та сухими пасмами. Продукт створює захисний шар на волосяному покрові, і це запобігає впливу постійних щоденних агресивних факторів – сонця, випрямлення, сушення феном тощо.

Маска може глибоко живити волосся зсередини та насичувати його великою кількістю поживних речовин, а також відновлювати волокна та зволожувати пасма.

Та використовувати її надто часто також не варто. Втім, це може сильно залежати від типу та стану вашого волосся. Якщо воно у вас здорове, не січеться і ви не піддаєте його хімічному впливу, буде цілком достатньо наносити маску всього один раз на тиждень на 10 – 15 хвилин.

Втім, якщо ви маєте пошкоджене і сухе волосся, догляду потрібно приділити більше часу, і тоді маску потрібно наносити приблизно 2 рази на тиждень – після миття голови. Також ви можете тримати маску трохи довше – 20 хвилин, щоб всі поживні речовини глибше просочилися у структуру волосин.