Як часто треба підливати огірки: дізнайтеся чітку відповідь

Огірок майже повністю складається з води, тому логічно, що йому необхідно багато води. Якщо в спеку чи суху погоду вологи буде недостатньо, то огірки будуть гірчити, а листя почне зсихатися. Тому розповідаємо далі, скільки саме води треба овочам та як часто їх підливати.

У гарну літню погоду немає різниці, як саме підливати огірки – під корінь чи по листю. До прикладу, по листю найкраще підливати о 9 ранку, аби впродовж дня навколо огірків була підвищена вологість.

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Під корінь огірки варто зволожувати в радіусі 15 сантиметрів на глибину 20 сантиметрів. Однак треба стежити за тим, аби земля в кореневої шийки була сухою, бо інакше почне гнити корінь. Поливати треба слабким струменем.

Також можна використовувати крапельний варіант поливу. Для цього треба встановити крапельну систему. Її можна зробити з пластикових пляшок. Просто обріжте денце та зробіть багато отворів шилом та вкопайте в міжряддях.

Поливайте огірки лише теплою водою – 25 – 28°С. Завдяки цьому надлишки вологи будуть випаровуватися, а потрібна вода піде овочам. Поливати холодною водою овочі не варто.



Правила підливання огірків влітку / Фото Pexels

Як часто треба поливати огірки у відкритий ґрунт

У період росту огірки треба підливати один раз на 5 днів. На 1 квадратний метр потрібно 4 – 5 літрів води. Вже коли на огірках є зав’язі, то поливання треба збільшити до 3 разів на тиждень до 8 літрів на 1 квадратний метр.

Вже з середини серпня та до кінця сезону огірки поливають раз на 10 днів з таким же розрахунком води. Зверніть увагу, що в холодну чи похмуру погоду огірки не треба занадто багато підливати, бо вони в такий період погано всмоктують вологу. Якщо її буде забагато, то коріння загниватиме, а на листі з'явиться грибок.

Як поливати огірки в спеку

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Найкраще в спекотну пору підливати огірки кожного дня – зранку та ввечері. Можете встановити для зручності крапельний полив. Окрім поливу треба розпушувати грядки, щоб до коріння допустити кисень. Не забувайте вчасно збирати огірки – раз на 2 дні, інакше рослина постаріє та перестане родити.