Найкраща картопля для посадки: 7 сортів, які дадуть щедрий врожай
- Городники рекомендують 7 сортів картоплі для щедрого врожаю: Розара, Щедрик, Рудольф, Слов’янка, Беллароза, Пікассо, Гранада.
- Ці сорти відзначаються високою врожайністю, стійкістю до хвороб, та гарними смаковими якостями.
Вже навесні городники почнуть обирати сорти для посадки картоплі. Якщо ви хочете щедрий урожай, тоді радимо звернути увагу на кілька сортів, які дають найбільше бульби.
Сортів картоплі в Україні є дуже багато, пише 24 Канал. Городники визначили кілька найкращих з них, які вже вважаються популярними. Якщо ви вже починаєте готуватися до посівного сезону, тому ділимося сортами картоплі, які є досить смачними й дають високий урожай.
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Розара
Лише один кущ цієї картоплі дає близько 20 бульб. Картопля добре вариться, має чудовий смак, а плоди родяться всі однакові й не бояться холоду чи посухи.
Щедрик
Цей сорт люблять завдяки тому, що він постійно дає великий врожай. Картоплю можна висаджувати на однаковій ділянці багато років поспіль. Бульби виростають однаковими, добре варяться й текстурою ідеально підходять для приготування картопляного пюре.
Рудольф
Сорт є крохмалистим й добре розварюється. Плоди з рожевою шкіркою виростають великими й гладкими. Сорт здобув популярність завдяки високій врожайності.
Найкращі сорти картоплі для посадки / Фото Pexels
Слов’янка
Сорт відрізняється шкіркою з червоним відтінком та кремовою м'якуш. Бульби є стійкими до хвороб й чудово зберігаються, а під час приготування не розварюються. Важливо лише садити бульби в родючому ґрунті, щоб отримати хороший урожай.
Беллароза
Українці дуже люблять цей сорт, тож він є одним із найулюбленіших. Бульби мають високу врожайність, є смачними й родяться досить великими й однаковими за розміром.
Пікассо
Сорт має добру врожайність, оскільки з одного куща виростає понад 12 бульб. Плоди всі мають середній розмір та є дуже смачними.
Гранада
Картопля є стійкою до холоду, посухи та має високу врожайність навіть на неродючому ґрунті. Бульби мають тонку шкірку, стійкі до хвороб та містять малу кількість крохмалю.