5 найкращих сортів малини, які треба посадити цього року: отримаєте королівський урожай

Малина має чудовий смак та наповнена багатьма корисними властивостями. У малині міститься величезна кількість вітамінів, антиоксидантів та інших речовин. Кожен садівник мріє виростити шикарний урожай малини, а для цього варто знати кілька найкращих сортів.

Ця малина дає чудовий урожай, щедро плодоносить та навіть здатна довго зберігатися після збору, пише 24 Канал. Фахівці відзначають, що малину найкраще садити навесні, оскільки таким чином кущі мають кращу можливість вкорінитися й добре прижитися на ділянці впродовж теплої пори.

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Садити малину варто від середини квітня до середини травня. Якщо температура повітря буде тривалий час зберігатися теплою, тоді можна сміливо розпочинати посадку. Та для того, щоб визначитися, які кущі посадити, пропонуємо дізнатися найкращі сорти малини.

Сорт Атлант

Кущі родять великі солодкі ягоди. Малина добре переносить транспортування, тож підійде не лише для тривалого зберігання, але й для перевезення в комерційних цілях. Сорт відзначається довгим терміном плодоношення, тож урожай можна буде утримувати тривалий час.

Сорт Зюгана

Цей сорт малини люблять українські садівники та можуть зазначити її чудові характеристики. Ягоди мають високу урожайність, тож тішитимуть родину продовж всього теплого періоду.



Ці сорти малини дадуть величезний урожай / Фото Pexels

Сорт Брусилівський стандарт

Дачники люблять цей сорт завдяки високій врожайності й довгому плодоношенню. Малина має досить гарний зовнішній вигляд та чудовий смак. Кущі цієї ягоди відомі тим, що можуть адаптуватися до різних ґрунтових умов.

Зверніть увагу! Малину не можна садити на тінистих ділянках, в низинах, на вологих ділянках, на кислих і важких ґрунтах, або біля великих рослин. Більше дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Сорт Гігант

Цю загальну назву має група сортів, до якої належить червона, помаранчева та жовта малина. Ягоди на такій малині будуть заважувати до 12 грамів, а кущі добре плодоноситимуть. З одного куща можна зібрати до 8 кілограмів ягід.

Сорт Богатир

Ця малина має великі яскраво-червоні ягоди й чудовий смак. Вона стійка до хвороб та шкідників й може рости в різних кліматичних умовах.