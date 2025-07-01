Вороги троянд: які рослини не можна садити поруч

Троянди вважаються справжніми королевами саду. За квітами треба регулярно доглядати, щоб зберегти цвітіння, а також слідкувати за рослинами, які ростуть поруч. Погане сусідство може виснажити їхню силу.

Деякі рослини мають негативний вплив на розвиток та цвітіння троянд, пише 24 Канал з посиланням на "Новини. Інфо". Саме тому слід чітко знати, що саме не можна вирощувати поруч з трояндами, щоб квіти не втратили красу.

Читайте також Троянди не будуть бліднути і вкриватися грибком: обприскайте їх засобом з холодильника

Які квіти не можна садити поруч з трояндами?

Цибулеві. Садівники кажуть, що посадка тюльпанів, нарцисів, лілій чи гіацинтів є доволі поганою ідеєю. Цибулинні квіти виділяють на ділянці речовини, які здатні гальмувати ріст троянд. У деяких випадках може зовсім зупинитися цвітіння.

Ці квіти наприкінці сезону потрібно викопувати, а це може вплинути на пошкодження кореневої системи троянд, яка є дуже ніжною. Дачники радять уникати сусідства з цибулевими або висаджувати від троянд зі значною відстанню.



Рослини, які не варто садити поруч з трояндами / Фото Pexels

Жоржини. Квіти створять конкуренцію трояндам, оскільки забиратимуть з ґрунту вологу та поживні речовини. А ще жоржини мають досить потужні пагони, які можуть заглушати інші квіти. Високорослі сорти здатні швидко розростатися й тиснути на рослини навколо.

Низькорослі жоржини є не такими шкідливими, але все ж таки краще їх посадити трохи далі від трояндових кущів, щоб не спровокувати тінь та виснаження ґрунту.

До слова, раніше ми вже розповідали, за чим потрібно слідкувати, аби не втратити цвітіння лілій.

М’ята. Не всі знають, що м’ята формує агресивну кореневу систему, тож може розповзатися й витісняти інші культури. Троянди є дуже чутливими до ресурсів та простору, тому від посадки м’яти поруч варто відмовитися. Рослина може розростатися, тож через кілька років її буде складно вивести з розарію.