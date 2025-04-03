Коли треба білити дерева перед Великоднем: названо найкращий час
- Білити дерева перед Великоднем можна у вівторок, Чистий четвер та Великодню суботу, уникаючи неділі.
- Рекомендується білити в суху та сонячну погоду, оскільки дощ може змити вапно, а мінусова температура знижує ефективність побілки.
- Існує дискусія щодо ефективності побілки, оскільки вапно може агресивно діяти на дерево, спричиняючи опіки при високій концентрації.
Традиційно перед Великоднем господині намагаються завершити садові та хатні справи, щоб на велике християнське свято все вже було зроблено. Більшість людей білять дерева в саду не лише з практичного погляду, а щоб освіжити вигляд рослин.
Побілені стовбури дерев дають візуальне відчуття порядку, тому перед Пасхою господині намагаються привести до охайності все подвір’я, пише 24 Канал.
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Коли білити дерева перед Великоднем
У Страсний тиждень не дозволяється виконувати важкі роботи, поратися на городі, затівати ремонти й інші довготривалі справи, втім білити дерева – можна. Білити стовбури дерев можна у вівторок, Чистий четвер та навіть Великодню суботу.
Втім, перед самою Пасхою на господинь чекає багато різних справ – останні прибирання в оселі, миття вікон, тюлі, прання й інші хатні роботи, тому на побілку дерев може не вистачити часу й сил.
Білити дерева треба в сонячну погоду / Фото Getty Images
Світле свято Воскресіння Христове цього року відзначається 20 квітня, тому до цього свята можна обрати будь-який зручний для вас день для побілки, окрім неділі.
Важливий момент! Білити дерева рекомендовано в суху й сонячну погоду, щоб дощ не зміг змити вапно. Найближчі кілька днів передбачається похолодання й навіть незначні опади снігу, тому побілку краще перенести до моменту, поки не стабілізується тепла погода. При мінусовій температурі склад замерзне й не висохне, тож це знизить його ефективність.
Останнім часом все більше точаться розмови про те, що побілка дерев – неефективна справа, яка забирає зусилля й не дає жодних результатів. За словами фахівців, вапно має агресивну дію на дерево, тому при великій концентрації може завдати опіків й пошкодити кору. Тому обирати між тим, білити дерева чи ні – ваш особистий вибір.