Коли треба білити дерева перед Великоднем: названо найкращий час

Традиційно перед Великоднем господині намагаються завершити садові та хатні справи, щоб на велике християнське свято все вже було зроблено. Більшість людей білять дерева в саду не лише з практичного погляду, а щоб освіжити вигляд рослин.

Побілені стовбури дерев дають візуальне відчуття порядку, тому перед Пасхою господині намагаються привести до охайності все подвір’я, пише 24 Канал.

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Коли білити дерева перед Великоднем

У Страсний тиждень не дозволяється виконувати важкі роботи, поратися на городі, затівати ремонти й інші довготривалі справи, втім білити дерева – можна. Білити стовбури дерев можна у вівторок, Чистий четвер та навіть Великодню суботу.

Втім, перед самою Пасхою на господинь чекає багато різних справ – останні прибирання в оселі, миття вікон, тюлі, прання й інші хатні роботи, тому на побілку дерев може не вистачити часу й сил.



Білити дерева треба в сонячну погоду / Фото Getty Images

Світле свято Воскресіння Христове цього року відзначається 20 квітня, тому до цього свята можна обрати будь-який зручний для вас день для побілки, окрім неділі.

Важливий момент! Білити дерева рекомендовано в суху й сонячну погоду, щоб дощ не зміг змити вапно. Найближчі кілька днів передбачається похолодання й навіть незначні опади снігу, тому побілку краще перенести до моменту, поки не стабілізується тепла погода. При мінусовій температурі склад замерзне й не висохне, тож це знизить його ефективність.

Останнім часом все більше точаться розмови про те, що побілка дерев – неефективна справа, яка забирає зусилля й не дає жодних результатів. За словами фахівців, вапно має агресивну дію на дерево, тому при великій концентрації може завдати опіків й пошкодити кору. Тому обирати між тим, білити дерева чи ні – ваш особистий вибір.