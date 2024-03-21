Ваш квітник буде найпишнішим: чи треба обрізати троянди навесні

Щоб троянди пишно цвіли та гарно росли, їх потрібно обрізати правильно та регулярно. Зокрема, це треба зробити навесні.

З цими порадами, ваш квітник буде найгарнішим. Троянди квітнутимуть та радуватимуть вас і перехожих.

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Які є ступені обрізання троянд

Є багато видів обрізання. Кожне використовують залежно від сезону, типу троянди та висоти пагонів:

Коротке обрізання роблять після зими для чайно-гібридних, поліантових троянд, а також під час висадження нових саджанців.

роблять після зими для чайно-гібридних, поліантових троянд, а також під час висадження нових саджанців. Під час сильного обрізання залишають третину пагонів, при цьому стебла вкорочують на рівні 3 – 4 бруньок від основи куща.

залишають третину пагонів, при цьому стебла вкорочують на рівні 3 – 4 бруньок від основи куща. Середнє обрізання проводять для різних середньорослих видів троянд і застосовують найчастіше після цвітіння. Пагони потрібно вкоротити на рівні 5 – 7 бруньок від основи.

проводять для різних середньорослих видів троянд і застосовують найчастіше після цвітіння. Пагони потрібно вкоротити на рівні 5 – 7 бруньок від основи. Довге обрізання роблять для сильнорослих плетистих і високорослих чайно-гібридних троянд. Їхні пагони вкорочують на рівні 8 – 15 бруньок від основи куща.

роблять для сильнорослих плетистих і високорослих чайно-гібридних троянд. Їхні пагони вкорочують на рівні 8 – 15 бруньок від основи куща. Також є комбіноване обрізання , коли пагони однієї рослини вкорочують по-різному, надаючи рослинам витонченої форми.

, коли пагони однієї рослини вкорочують по-різному, надаючи рослинам витонченої форми. Санітарне обрізання проводять протягом усього вегетаційного періоду для профілактики захворювань, прибираючи уражені й сухі пагони та вкорочуючи стебла до здорової тканини.



Ваші троянди квітнутимуть, як ніколи / Фото Unsplash

Коли обрізати троянди навесні

Найкраще проводити обрізання троянд з кінця лютого до середини березня. Адже в цей час ростові бруньки починають набухати.

Перед обрізанням з троянд потрібно зняти укриття, яким кущі накривали взимку, забрати все сміття та обрізати засохле листя. Коли потепліє, можна проводити обрізання, найчастіше – санітарне.

Сильно загущені кущі проріджують і залишають кілька хороших стебел. Для цього використовують гострий секатор – під кутом 45 градусів, відступаючи від бруньки приблизно 5 міліметрів. Троянди потрібно обрізати всі, незалежно від виду квітки.