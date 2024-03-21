Ваш квітник буде найпишнішим: чи треба обрізати троянди навесні

21 березня 2024, 01:10
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Джерело:

"Вікна"

Щоб троянди пишно цвіли та гарно росли, їх потрібно обрізати правильно та регулярно. Зокрема, це треба зробити навесні.

З цими порадами, ваш квітник буде найгарнішим. Троянди квітнутимуть та радуватимуть вас і перехожих.

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Які є ступені обрізання троянд

Є багато видів обрізання. Кожне використовують залежно від сезону, типу троянди та висоти пагонів:

  • Коротке обрізання роблять після зими для чайно-гібридних, поліантових троянд, а також під час висадження нових саджанців.
  • Під час сильного обрізання залишають третину пагонів, при цьому стебла вкорочують на рівні 3 – 4 бруньок від основи куща.
  • Середнє обрізання проводять для різних середньорослих видів троянд і застосовують найчастіше після цвітіння. Пагони потрібно вкоротити на рівні 5 – 7 бруньок від основи.
  • Довге обрізання роблять для сильнорослих плетистих і високорослих чайно-гібридних троянд. Їхні пагони вкорочують на рівні 8 – 15 бруньок від основи куща.
  • Також є комбіноване обрізання, коли пагони однієї рослини вкорочують по-різному, надаючи рослинам витонченої форми.
  • Санітарне обрізання проводять протягом усього вегетаційного періоду для профілактики захворювань, прибираючи уражені й сухі пагони та вкорочуючи стебла до здорової тканини.


Ваші троянди квітнутимуть, як ніколи / Фото Unsplash

Коли обрізати троянди навесні

Найкраще проводити обрізання троянд з кінця лютого до середини березня. Адже в цей час ростові бруньки починають набухати.

Перед обрізанням з троянд потрібно зняти укриття, яким кущі накривали взимку, забрати все сміття та обрізати засохле листя. Коли потепліє, можна проводити обрізання, найчастіше – санітарне.

Сильно загущені кущі проріджують і залишають кілька хороших стебел. Для цього використовують гострий секатор – під кутом 45 градусів, відступаючи від бруньки приблизно 5 міліметрів. Троянди потрібно обрізати всі, незалежно від виду квітки.

Автор: Ольга Котів