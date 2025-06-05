Чим підживити кабачки для гарного урожаю: порада від французьких дачників
- Французькі городники рекомендують використовувати настій кропиви для підживлення кабачків, бо він містить багато азоту, заліза й корисних мікроелементів.
- Для приготування настою потрібно 1 кг кропиви, 10 літрів води, і залишити на 7-10 днів для бродіння; потім настій проціджують і розводять водою для поливу (1:10) або обприскування (1:20).
Кожен городник мріє побачити на грядках великий урожай овочів. Під час вирощування кабачків, треба приділити час на підживлення. Можна спробувати спеціальне добриво, яке просто й легко можна приготувати власними руками.
Французькі городники люблять застосовувати креативні підходи до вирощування овочів, тому радо поділилися засобом, який покращить ріст кабачків, пише 24 Канал з посиланням на "Добрі новини".
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Чим підживити кабачки у червні
Чудовим добривом вважається настій кропиви. Це натуральне добриво справді впливає на щедрий урожай. Якщо його правильно застосувати, то кабачки будуть рясно родити.
Кабачки добре підживлює настій кропиви / Фото Pexels
Дачники з Франції переконані в тому, що саме кропива є стимулятором росту, оскільки містить багато азоту, заліза й корисних мікроелементів, які є необхідними для гарного розвитку кабачків. Ці овочі швидко ростуть, тому в червні треба вчасно підживити ґрунт настоєм з кропиви.
Як приготувати настій з кропиви
Потрібно зібрати 1 кілограм свіжої кропиви й подрібнити її. Далі рослину треба залити 10 літрами води й накрити ємність кришкою, залишивши в теплому місці на 7 – 10 днів. Щодня настій з кропиви треба перемішувати. Вже коли процес бродіння завершиться, настій проціджують й розводять водою для поливу під корінь в пропорції 1:10, а для обприскування – 1:20.
До слова! Щоб помідори швидше достигнули, їх треба обприскати одним засобом. Чим обробити томати у червні – читайте в нашому матеріалі.
Окрім живлення, такий засіб здатен захистити кабачки від шкідників, без використання жодних хімічних засобів. Метод є дуже простим у використанні, тож його зможе повторити кожен дачник.