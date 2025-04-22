Як підживити троянди дріжджами: це для них найкраще добриво
- Дріжджі є ефективним і дешевим добривом для троянд, яке сприяє зростанню, красивому цвітінню та здоров'ю кореневої системи.
- Для приготування добрива потрібно розвести сухі дріжджі та цукор у воді, дати настоятися й поливати ґрунт навколо рослин.
- Підживлення дріжджами рекомендується робити в прогріту землю, особливо під час висаджування троянд, щоб коренева система швидше адаптувалася.
Досить часто городники хочуть підживлювати квіти без хімічних засобів, тому вдаються до копійчаних методів, які працюють не гірше, ніж високоякісні добрива. Чудово себе зарекомендували дріжджі, які є ідеальними для підживлення.
Дріжджі є дешевим та доступним продуктом, який можна купити в будь-якому магазині, пише 24 Канал. Ми звикли використовувати їх в кулінарії, однак дріжджі є досить помічними для саду.
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Як підживити троянди дріжджами
Чимало рослин люблять дріжджову підгодівлю, а особливо троянди. Від цього добрива квіти починають швидко рости, дуже красиво цвітуть й навіть здатні легше перенести посушливе літо.
Якщо внести в ґрунт дріжджі, то вони перестануть хворіти й будуть швидко рости, їхнє коріння стане здоровим, а бутони збільшаться в рази. Фахівці радять вносити дріжджі під час висаджування троянд. Завдяки цьому коренева система швидше адаптується до нового місця. Вносити це добриво треба лише в прогріту землю, інакше від них не буде ніякої користі.
Троянди корисно підживлювати дріжджами / Фото Pexels
Для приготування розчину в трилітровій банці води потрібно розвести один пакетик сухих дріжджів. Далі треба додати 100 грамів цукру й ретельно все перемішати. Рекомендовано поставити розчин в тепле місце на одну добу. Тоді склянку готового розчину треба розвести в 10 літрах води й полити ґрунт навколо куща.
Та підживити навесні потрібно не тільки троянди, але й решту рослин. Які добрива внести під кущі малини для найкращого врожаю, ми вже розповідали раніше.
Є інший варіант підживлення, який підходить для поливу кущів. Для приготування добрива потрібно в 10 літрах води розвести 10 грамів сухих дріжджів й додати 2 столові ложки цукру. Дріжджі треба розмішати з цукром та розвести в теплій воді. Цьому розчину потрібно дати настоятися дві години й додати до воли. Готовим настоєм можна поливати кущі.