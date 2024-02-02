Немає їжі, яка здатна викликати сон, втім у деяких продуктах міститься мелатонін, який може сприяти здоровому сну. Ваша корисна вечеря повинна складатися з риби з горіховою скоринкою та грибів. Детальніше про вплив вечері на організм людини розповіла доктор медичних наук Анджела Холлідей-Белл.

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Отримаєте натуральний мелатонін

Горіхи є природним джерелом мелатоніну, тому покращують ефективність сну. Особливо його багато у фісташках. Вживання риби з горіховою посипкою гіпотетично може полегшити сон. Люди, які вживають горіхи, рідше скаржаться на сонливість впродовж дня.

Отримаєте магній

За даними Національного інституту охорони здоров'я, вживаючи на вечерю рибу з горіхами, ви отримаєте достатню кількість магнію, який є в горіхах та рибі (лосось, палтус).



Запечена риба з горіхами та грибами є корисною вечерею / Фото Pexels

Альтернатива м’ясній вечері

Щоб замінити чимось м’ясо на вечерю, використайте рибу. Ви отримаєте вітамін D та достатню кількість жирних кислот омега-3.

Додаткова користь від грибів

"Гриби – мої улюблені секретні снодійні", – зазначив фахівець зі сну Майкл Бреус. За його словами, гриби багаті на селен, калій і всі важливі вітаміни групи B, які потрібні нам для сну. Гриби також містять вітамін D, який регулює цикли сну. Окрім того, вони багаті на селен та калій.

Для кращого результату випийте ромашковий чай. Деяким людям він допомагає заснути, оскільки викликає сонливість.