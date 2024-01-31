На ранковій тарілці мають бути продукти, які багаті на поживні речовини. Якщо ви постійно боретеся з недостатньо якісним сном, то варто звернути увагу на свій сніданок.

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Як сніданок впливає на сон

За даними Національного фонду сну, між тим, що ми їмо та якістю нашого сну існує зв’язок. Саме тому фахівці рекомендують вживати продукти з високим вмістом клітковини, фрукти, овочі, цільнозернові продукти і нежирні білки, продукти низьким вмістом цукру і насичені жири.

Якщо дотримуватися такого раціону, то можна легко заснути та добре спати всю ніч. Лікарі кажуть, що ланцюжок до гарного сну розпочинається з першого прийому їжі.

Я рекомендую сніданки, які включають овочі, фрукти та корисні жири,

– зазначила доктор медичних наук Честер Ву.

Здоровий сніданок може складатися з вівсянки, цільнозернових каш, яєць тощо. До прикладу, ви можете вживати тост з авокадо на основі цільнозернового хліба з помідорами та яйцем. Яку поживну користь ви отримаєте від такого сніданку – читайте далі.



Тост з авокадо та яйцем є дуже корисним / Фото Pexels

Багатий на поживні речовини, які підтримують здоров'я сну

Мелатонін викликає сонливість, а магній допомагає м'язам розслабитися.

Нестача ключових поживних речовин, таких як кальцій, магній і вітаміни A, C, D, E і K, у раціоні пов'язаний з різними проблемами зі сном,

– розповів доктор медичних наук Дені Елсай.

Саме тому він рекомендує вживати сніданок, який багатий на клітковину та має низький вміст натрію. Авокадо сповнене багатьох цих поживних речовин та є гарним джерелом магнію. У фрукті також містяться вітаміни C, E та K. Помідори містять антиоксиданти, вітаміни А, С, Е і К, а в яйці є вітамін D.

Загалом яйця та авокадо містять добре джерело вітамінів групи B, які підтримують здоровий сон. Згідно з дослідженням було доведено, що вітаміни групи B разом з магнієм та мелатоніном зменшують безсоння.

Містить клітковину та складні вуглеводи

Хліб з цільнозернового хліба сприяє здоровому сну, оскільки викликає викид гормону сну – серотоніну. Споживання клітковини сприяє глибшому сну.

За даними Клівлендської клініки, вранці організм найбільш чутливий до інсуліну, тому це ідеальний час для прийому складних вуглеводів, багатих на клітковину.

Має низький вміст насичених жирів

Продукти з низьким вмістом насичених жирів корисні для здоров'я серця. Дослідження показують, що зведення до мінімуму споживання насичених жирів може позитивно вплинути на сон.

Має низький вміст цукру

Пластівці та млинці містять багато цукру, тому їх краще зранку не вживати. За даними Harvard Health Publishing, нездорова їжа на сніданок може погано вплинути на сонливість. Щоб зарядитися енергією, обирайте продукти, які багаті та білок та складні вуглеводи.