Нутриціолог Ольга Дорош розповіла, що між харчуванням та психічним здоров’ям є двосторонній зв’язок. За її словами, те, що ми їмо впливає на наше психічне здоров’я, а стан психічного здоров’я впливає на те, що і наскільки добре ми їмо.

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Під час стресу ми починаємо більше їсти висококалорійну їжу, тож недоїдаємо продукти, які багаті на важливі для роботи нервової системи речовини. А якщо у нас ще й відсутня фізична активність, тоді виникає додаткова шкода.

Депресія здатна значно знизитися, якщо почати здорово харчуватися. Ольга Дорош радить зосередити свою увагу на середземноморській дієті. Додайте в раціон вітаміни групи В, цинк та магній. Дефіцит цинку впливає на важкість депресії й перепади настрою.

Почніть більше вживати крупи, бобові, горіхи, насіння, нежирне м’ясо, субпродукти та зелені листові овочі. Не забувайте про овочі та фрукти, оскільки вони добре впливають на наше ментальне здоров’я та знижують ймовірність депресії.

Також нутриціологиня радить вживати хоча б 2 порції риби щотижня. Омега-3 жирні кислоти дуже важливі для зв’язків між нервовими клітинами.

Зверніть увагу, що кофеїн може вплинути на настрій та сон. Велика кількість кави чи енергетичних напоїв може викликати роздратування, тому пийте звичайну воду.