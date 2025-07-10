Ведмедка має міцні щелепи та сильні лапки – і завдяки цьому може рити тунелі, пошкоджувати і коріння, і стебла, і бульби картоплі. Особливо небезпечна вона навесні, але й влітку також може завдати багато шкоди, повідомляє 24 Канал.

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Як зрозуміти, що на городі є ведмедка?

Дуже часто городники надто пізно усвідомлюють, що їхніми посівами на грядках ласує ведмедка. Але виявити її можна досить легко: для цього потрібно звернути увагу на кілька деталей.

Отвори та тунелі в ґрунті . Якщо помітили на поверхні грядок невеликі дірки діаметром у кілька сантиметрів, з часто викинутою землею – є ймовірність, що це входи до підземних ходів комахи.

. Якщо помітили на поверхні грядок невеликі дірки діаметром у кілька сантиметрів, з часто викинутою землею – є ймовірність, що це входи до підземних ходів комахи. Характерні звуки . Ввечері та вночі ведмедка видає скреготливі звуки, що нагадують цвірчання.

. Ввечері та вночі ведмедка видає скреготливі звуки, що нагадують цвірчання. Сліди на вологому ґрунт і. Після поливу чи дощу на землі може бути видно звивисті борозни – ведмедка пересувається у верхніх шарах землі.

і. Після поливу чи дощу на землі може бути видно звивисті борозни – ведмедка пересувається у верхніх шарах землі. Пошкоджені рослини. Молоді кущі картоплі в'януть, падають, або ж виглядають надкушеними біля основи, а самі бульби мають вигризені ділянки.

До речі, раніше ми вже ділилися дієвими способами вивести мурах з городу – це не дуже складно.

Як не допустити ведмедку на город?

Найкращий спосіб боротьби зі шкідником – це профілактика. Ставитися до неї потрібно комплексно – і є кілька заходів, які можуть зробити вашу ділянку дуже непривабливою для шкідника.

Глибока оранка . Пізньої осені чи рано навесні потрібно зорати город на глибину у 25 – 30 сантиметрів. Так ви зруйнуєте тунелі ведмедки та понищите її гнізда.

. Пізньої осені чи рано навесні потрібно зорати город на глибину у 25 – 30 сантиметрів. Так ви зруйнуєте тунелі ведмедки та понищите її гнізда. Контроль вологості . Ведмедка любить вологі місця, тому уникайте надмірного поливу, особливо на піщаних ґрунтах. Якщо можливо, організовуйте крапельний полив, аби вода потрапляла безпосередньо до коренів рослини.

. Ведмедка любить вологі місця, тому уникайте надмірного поливу, особливо на піщаних ґрунтах. Якщо можливо, організовуйте крапельний полив, аби вода потрапляла безпосередньо до коренів рослини. Очищення ділянки від органіки . Прибирайте усі рослинні залишки, гній та бур'яни восени. Дуже часто ці "затишні" місця стають притулком для ведмедки.

. Прибирайте усі рослинні залишки, гній та бур'яни восени. Дуже часто ці "затишні" місця стають притулком для ведмедки. Змішані посадки й сівозміна. Ведмедок приваблюють монокультури, тож намагайтеся чергувати картоплю з іншими культурами – наприклад, кукурудзою, часником, хризантемами чи чорнобривцями.



Ведмедок можуть відлякати чорнобривці / Фото Pexels

Як боротися з ведмедкою?

Якщо ви натрапили на тунелі ведмедок, заливайте їх мильним розчином. Для цього можна скористатися не тільки милом, але й звичайним порошком – вони їх не люблять, і тому згодом вилізуть на поверхню, де їх можна буде зловити та розчавити.

Дуже популярними є також спеціальні пастки-приманки. Для цього потрібно взяти скляну банку та обмазати її краї варенням. Також покладіть кілька ложок солодкого всередині. Закопайте банку на городі так, аби її краї опинилися на рівні ґрунту. Вночі ведмедки поповзуть на солодке, але вибратися з пастки не зуміють.

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Окрім варення, можна для приманки використати також і пиво – у пляшку з широким горлом налийте свіжого пива та закопайте її під кутом у 45 градусів, аби верхній край горла був на рівні поверхні ґрунту. Лунку оббризкайте водою та прикрийте якимось матеріалом.

Навесні дуже ефективним вважається настій валеріани – на 10 літрів води потрібно додати 3 столові ложки концентрованого засобу. Щотижня після поливу картоплі під кожен кущ підлийте по склянці розчину. Зазвичай 3 – 4 тижнів вистачає, аби ведмедка зникла повністю.