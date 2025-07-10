Медведка имеет крепкие челюсти и сильные лапки – и благодаря этому может рыть туннели, повреждать и корни, и стебли, и клубни картофеля. Особенно опасна она весной, но и летом также может нанести много вреда, сообщает 24 Канал.

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Как понять, что на огороде есть медведка?

Очень часто огородники слишком поздно осознают, что их посевами на грядках лакомится медведка. Но обнаружить ее можно довольно легко: для этого нужно обратить внимание на несколько деталей.

Отверстия и туннели в почве . Если заметили на поверхности грядок небольшие дырки диаметром в несколько сантиметров, с часто выбрасываемой землей – есть вероятность, что это входы в подземные ходы насекомого.

. Если заметили на поверхности грядок небольшие дырки диаметром в несколько сантиметров, с часто выбрасываемой землей – есть вероятность, что это входы в подземные ходы насекомого. Характерные звуки . Вечером и ночью медведка издает скрежещущие звуки, напоминающие сверкание.

. Вечером и ночью медведка издает скрежещущие звуки, напоминающие сверкание. Следы на влажной почве і. После полива или дождя на земле могут быть видны извилистые борозды – медведка передвигается в верхних слоях земли.

і. После полива или дождя на земле могут быть видны извилистые борозды – медведка передвигается в верхних слоях земли. Поврежденные растения. Молодые кусты картофеля вянут, падают, или выглядят надкушенными у основания, а сами клубни имеют выгрызенные участки.

Кстати, ранее мы уже делились действенными способами вывести муравьев с огорода – это не очень сложно.

Как не допустить медведку на огород?

Самый лучший способ борьбы с вредителем – это профилактика. Относиться к ней нужно комплексно – и есть несколько мер, которые могут сделать ваш участок очень непривлекательным для вредителя.

Глубокая вспашка . Поздней осенью или рано весной нужно вспахать огород на глубину в 25 – 30 сантиметров. Так вы разрушите тоннели медведки и уничтожите ее гнезда.

. Поздней осенью или рано весной нужно вспахать огород на глубину в 25 – 30 сантиметров. Так вы разрушите тоннели медведки и уничтожите ее гнезда. Контроль влажности . Медведка любит влажные места, поэтому избегайте чрезмерного полива, особенно на песчаных почвах. Если возможно, организуйте капельный полив, чтобы вода попадала непосредственно к корням растения.

. Медведка любит влажные места, поэтому избегайте чрезмерного полива, особенно на песчаных почвах. Если возможно, организуйте капельный полив, чтобы вода попадала непосредственно к корням растения. Очистка участка от органики . Убирайте все растительные остатки, навоз и сорняки осенью. Очень часто эти "уютные" места становятся убежищем для медведки.

. Убирайте все растительные остатки, навоз и сорняки осенью. Очень часто эти "уютные" места становятся убежищем для медведки. Смешанные посадки и севооборот. Медведок привлекают монокультуры, поэтому старайтесь чередовать картофель с другими культурами – например, кукурузой, чесноком, хризантемами или бархатцами.



Медведок могут отпугнуть бархатцы / Фото Pexels

Как бороться с медведкой?

Если вы наткнулись на тоннели медведок, заливайте их мыльным раствором. Для этого можно воспользоваться не только мылом, но и обычным порошком – они их не любят, и поэтому впоследствии вылезут на поверхность, где их можно будет поймать и раздавить.

Очень популярны также специальные ловушки-приманки. Для этого нужно взять стеклянную банку и обмазать ее края вареньем. Также положите несколько ложек сладкого внутри. Закопайте банку на огороде так, чтобы ее края оказались на уровне почвы. Ночью медведки поползут на сладкое, но выбраться из ловушки не сумеют.

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Кроме варенья, можно для приманки использовать также и пиво – в бутылку с широким горлом налейте свежего пива и закопайте ее под углом в 45 градусов, чтобы верхний край горла был на уровне поверхности почвы. Лунку обрызгайте водой и прикройте каким-то материалом.

Весной очень эффективным считается настой валерианы – на 10 литров воды нужно добавить 3 столовые ложки концентрированного средства. Еженедельно после полива картофеля под каждый куст подлейте по стакану раствора. Обычно 3 – 4 недель хватает, чтобы медведка исчезла полностью.