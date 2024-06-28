Подорож після весілля – це чудова можливість для пари провести час разом, відпочити від весільних турбот і зосередитися один на одному. Після насичених підготовок до весілля молодята їдуть на відпочинок для релаксації, розслаблення і відновлення сил.

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Поради 24 підготували для вас кілька чудових місць в Україні, які точно варто відвідати закоханим молодятам.

Карпати

Це ідеальне місце для тих, хто любить природу та активний відпочинок. Молоде подружжя може зупинитися в одному з численних готелів або котеджів в Яремче, Буковелі чи Верховині. У цій місцевості ви знайдете для себе безліч розваг та місць для відпочинку.

Львів

Багато пар обожнюють їхати в романтичне місто Львів, яке оповите чарівною атмосферою та безліччю кав’ярень з найсмачнішою кавою. Прогуляйтеся в місті Площею Ринок, завітайте в оперний театр, завітайте в Італійський дворик чи пошукайте колекцію сучасних скульптур у Стрийському парку.



Львів – неймовірно романтичне місто / Фото Pexels

Одеса

Місто на березі Чорного моря вабить кожного українця навіть в час війни. Однак треба бути дуже обачними та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги. Та приїхавши хоча б на кілька днів обов’язково відвідайте оперний театр, зустріньте захід сонця на набережній, прогуляйтеся Дерибасівською вулицею чи відправтеся на вечерю в ресторан з красивою панорамою.

Київ

Столиця України теж неймовірно красива, тож вам буде куди прогулятися, а вихідних точно не вистачить, щоб побачити все. Якщо хочете побачити визначні місця, відправляйтеся у Києво-Печерську Лавру, на Андріївський узвіз, Софійський собор. Також відвідайте Пейзажну алею, прогуляйтеся в Голосіївському парку та подивіться на Русанівські фонтани.



Київ є дуже красивим містом / Фото Pexels

Закарпаття

Для відпочинку в термальних водах відправляйтеся на Закарпаття. У цій місцевості ви ще матимете змогу побачити середньовічні замки та здійснити винні дегустації. В Ужгороді та Мукачево ви віднайдете для себе багато цікавих місць.