Путешествие после свадьбы – это отличная возможность для пары провести время вместе, отдохнуть от свадебных забот и сосредоточиться друг на друге. После насыщенных приготовлений к свадьбе молодожены едут на отдых для релаксации, расслабления и восстановления сил.

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Porady 24 подготовили для вас несколько замечательных мест в Украине, которые точно стоит посетить влюбленным молодоженам.

Карпаты

Это идеальное место для тех, кто любит природу и активный отдых. Молодые супруги могут остановиться в одном из многочисленных отелей или коттеджей в Яремче, Буковеле или Верховине. В этой местности вы найдете для себя множество развлечений и мест для отдыха.

Львов

Многие пары обожают ехать в романтический город Львов, который окутан волшебной атмосферой и множеством кафе с самым вкусным кофе. Прогуляйтесь в городе Площадью Рынок, посетите оперный театр, посетите Итальянский дворик или поищите коллекцию современных скульптур в Стрыйском парке.



Львов – невероятно романтический город / Фото Pexels

Одесса

Город на берегу Черного моря манит каждого украинца даже во время войны. Однако надо быть очень осмотрительными и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Но приехав хотя бы на несколько дней обязательно посетите оперный театр, встретьте закат на набережной, прогуляйтесь по Дерибасовской улице или отправьтесь на ужин в ресторан с красивой панорамой.

Киев

Столица Украины тоже невероятно красивая, поэтому вам будет куда прогуляться, а выходных точно не хватит, чтобы увидеть все. Если хотите увидеть достопримечательности, отправляйтесь в Киево-Печерскую Лавру, на Андреевский спуск, Софийский собор. Также посетите Пейзажную аллею, прогуляйтесь в Голосеевском парке и посмотрите на Русановские фонтаны.



Киев является очень красивым городом / Фото Pexels

Закарпатье

Для отдыха в термальных водах отправляйтесь на Закарпатье. В этой местности вы еще сможете увидеть средневековые замки и осуществить винные дегустации. В Ужгороде и Мукачево вы найдете для себя много интересных мест.