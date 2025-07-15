Найбільша помилка у вирощування жоржин коштуватиме вам цвітіння: ось як її виправити

Жоржини – це надзвичайно популярні квітучі рослини. Вони бувають різних кольорів, розмірів та висоти, і тому залишаються незмінними улюбленицями багатьох садівників. Та догляд за ними часом буває непростим.

Якщо ви не досвідчений садівник, під час вирощування жоржин можете випадково припуститися кількох помилок, за які доведеться дорого заплатити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Які є помилки у вирощуванні жоржин?

Надто рання посадка

Найбільша помилка, якої ви можете припуститися під час вирощування жоржин – це посадити їх надто рано. Відбувається зазвичай це через те, що садівники не витрачають досить часу, аби дізнатися про потреби рослини – особливо у температурі повітря.

Наприклад, деякі висаджують жоржини в ґрунт ще до того, як він прогріється як слід. Втім, зрештою це призводить до проблем – і квіти не виживають, або ж виростають дуже слабкими.

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Посадка на неправильну глибину

Неправильна посадка цибулин – це ще одна поширена помилка. Для того, щоб рослини виростили міцне коріння та здорові стебла, потрібно садити їх у правильному положенні та на хорошу глибину.

Кожну бульбу кладіть горизонтально у ямку на глибину приблизно у 12 – 15 сантиметрів. Маленька брунька завжди має бути спрямована вгору. Не пошкодьте її, а також шийку бульби, інакше росту та цвітіння можете навіть не дочекатися.



Бульби потрібно правильно садити / Фото Pexels

Неправильний вибір місця

Жоржини – це сонцелюбні рослини, які потребують принаймні 6 годин сонячного проміння на день для хорошого цвітіння та росту. Тож садити у затінку жоржини категорично заборонено.

Окрім того, не підходять для жоржин і ділянки з глинистим ґрунтом. Принаймні перед цим потрібно покращити дренаж землі, якщо інших варіантів немає.

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Надмірний чи недостатній полив

Надто рясний полив, або ж навпаки його надто довга відсутність можуть призвести до погіршення росту жоржин. Особливо небезпечний, втім, надмірний полив – він призводить до гниття коріння чи навіть до загибелі цілої бульби.