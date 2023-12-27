Часом буває так, що завантажені дні навчанням, роботою, особистими справами чи проблемами не дають ніяк можливості реалізувати свій потенціл. Якщо в якийсь момент ви відчули, що робота не приносить вам задоволення, ви не бачите власного росту і вам здається, що ви втрачаєте свій час зовсім не на те, що хочете – тоді час шукати власне покликання.

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У телеграм-каналі "Психологічна підтримка" визначають три методи пошуку, які ви можете взяти до уваги.

Проаналізуйте власні інтереси, виділіть свої сильні сторони, розкрийте персональні цінності

Ваше справжнє покликання має відображати ваші інтереси. Подумайте над тим, в якій темі вам цікаво розвиватися, що вам приносить задоволення, що цікаво вивчати та в якій сфері ви постійно вдосконалюєте свої знання.

Запитайте себе, що вам вдається робити найкраще та за якою допомогою до вас зазвичай звертаються. Ваша робота має відповідати вашим цінностям, тоді справа вашого життя буде для вас важливою, у вас буде мотивація діяти.

Щоб вам легше було себе почути складіть у блокноті список того, чим ви живете, що вам цікаво тощо та дайте відповіді на питання вище. А вже з цього списку оберіть те, що найбільше припало до душі, і починайте робити кроки для своєї реалізації.

Ведіть робочий щоденник

Записуйте щодня, які справи ви виконуєте. Тоді запишіть наскільки якісно ви її зробили та скільки часу на це витратили, а після цього дайте відповіді на ці питання.

Наскільки було цікаво займатися цими справами?

Які емоції були на початку роботи, посередині роботи, наприкінці?

Що мотивує мене займатися цією справою?

Чи могла б я (міг би) цим займатися більшу частину життя?

Тоді відслідкуйте в яких справах у вас є найбільший прогрес і це дасть вам зрозуміти, що вам найбільше зі всього підходить.