У теперішньому світі підтримувати зв’язок з соціумом дуже легко. Ми можемо спілкуватися на будь-якій відстані, використовувати різноманітні месенджери та знаходити час на спілкування в будь-який день. Та все одно це не рятує нас від самотності.

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У телеграм-каналі "Психологічна підтримка" вказують не плутати самотність з усамітненням, оскільки усамітнення – це комфортне добровільне перебування людини на самоті, а самотність - це відчуття тривоги під час усамітнення або й серед інших людей. Стан самотності пригнічує людину і може погіршувати її психічний та фізичний стан.

Помилково вважається, що щастя ми можемо відчувати лише поруч з іншими людьми. Найчастіше тривога й самотність виникає тоді, коли людина втрачає стосунки чи опиняється без друзів.

Після цього з’являється страх зближуватися з іншими, або ж навпаки людина шукає абияку компанію, тільки щоб не бути на самоті. Однак, щоб почувати себе в злагоді, нам не обов’язково заповнювати порожнечу іншими людьми. Наведемо кілька прикладів, як позбутися думок, що ви самотні.



Самотність можна легко подолати / Фото Unsplash

Як подолати самотність

Займіться своїм здоров'ям

Причиною страху самотності може бути низький рівень життєвих сил чи проблеми зі здоров’ям. Для відновлення життєвої енергії займіться спортом, спробуйте медитацію, йогу чи інші види спорту, які вас зможуть зацікавити.

Реалізуйте свій потенціал

Кожному з нас важливо бути реалізованими в житті та не переживати про страх недостатньої кількості грошей для існування. Подумайте, які ваші вміння та хобі зможуть вам забезпечити життя та як ви можете розраховувати на самих себе в житті.

Займіться чимось цікавим

Знайдіть собі нове хобі чи помалюйте, потанцюйте, послухайте улюблену музику - спробуйте насолодитися часом, проведеним із собою наодинці. Це вам покращить настрій, збільшить вашу енергію, а від так ви автоматично перестанете перебувати в пригніченому настрої.

Поновіть зв’язки зі старими знайомими

Не думайте про те, що якщо ви з кимось перестали спілкуватися, то ви більше не можете вийти разом на каву. Насправді кожен з нас зайнятий, тож не завжди є вільний час на знайомих. Нагадайтеся про себе, домовтеся за зустріч і побачите, як можна легко відновити втрачений зв’язок.

Зверніться до психотерапевта

Якщо відчуваєте, що вам треба виговоритися чи у вас геть немає ресурсу – зверніться до психотерапевта.

Психотерапія дасть вам розуміння, що усамітнення – це природний стан, який може бути комфортним. А ще ви повинні розуміти, що час наодинці із собою потрібен кожному з нас і він зовсім нешкідливий.