Через волосся злив забивається, від цього утворюється неприємний запах, а душ засмічується, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Софії Сізової. Видалити все волосся зі зливу можна без будь-яких хімічних засобів, які мають різкий запах. Для вирішення проблеми треба скористатися швидким та дієвим лайфхаком.

Цікаво Навіщо мити пральну машинку кожного місяця: секрет знають одиниці

Як прибрати волосся з ванної

У спеціальних побутових магазинах придбайте нейлонові хомути. По всій довжині треба зробити надрізи з двох сторін. Все, що вам треба зробити після цього – опустити хомутик в отвір та покрутити. Ви точно здивуєтеся від того, яку ж кількість волосся витягнете.

Щоб позбутися запаху й інших забруднень, всипте в отвір 2 столові ложки соди та залийте 250 мілілітрами оцту. Разом ці засоби дадуть хімічну реакцію, яка позбавить усіх залишків волосся й поганого запаху. Через декілька хвилин все треба промити водою.

Чим прибрати волосся у ванній: дивіться відео

Цікавий факт, але видалити волосся допоможе звичайна кока-кола. Цей напій використовують не лише для того, аби позбутися іржі, жиру чи засмічення на стінках каналізаційної труби. У стік ванної залийте 2 літри напою й зачекайте 3 години, а після цього промийте трубу окропом.

Окрім відомого методу на основі соди й оцту, злив можна вивести за допомогою солі. У рівній пропорції треба змішати 200 грамів солі з 200 грамами соди. Суміш залийте в злив, а тоді додайте зверху 0,5 літрів окропу. Не промивайте нічого всю ніч, а зранку ще раз промийте гарячою водою.