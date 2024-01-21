Існують докази того, що надмірне вживання алкоголю може підвищити ризики деменції. І для того, щоб уникнути цього, варто подумати про зменшення кількості цих напоїв у раціоні чи навіть про відмову від них. Доктор Річард Рестак розповів, у якому віці краще кинути пити.

Цікаво Ці часті щоденні ознаки деменції не варто ігнорувати

У якому віці краще відмовитися від алкоголю

У товаристві Альцгеймера пояснюють, що вживання алкоголю може бути пов'язане зі зменшенням об'єму білої речовини у мозку, яка допомагає подавати сигнали між різними його ділянками. А це зрештою може призвести до проблем із функціонуванням всього органу. І якщо ви споживатимете алкоголь надмірно протягом тривалого часу, це може зменшити частини мозку, які відповідають за пам'ять.

А вживання більше, ніж 28 напоїв на тиждень може призвести до різкого зниження навичок мислення, особливо, коли люди стають старшими.



Надмірне споживання алкоголю може бути небезпечним / Фото Pexels

Лікар Річард Рестак описує алкоголю як "прямий нейротоксин", тобто речовину, що змінює структуру чи функцію нервової системи. Тож через шкоду, якої алкоголь може завдати вашому тілу, Рестак назвав вік, коли від нього потрібно остаточно і назавжди відмовитися.

Я наполегливо пропоную, якщо вам 65 років і більше, ви повністю і назавжди виключили алкоголь зі свого раціону. Ви можете бути під загрозою, і, ймовірно, краще взагалі припинити,

– пояснив він.

Та лікар також закликав переоцінити ваші стосунки із алкоголем незалежно від вашого віку, адже він завжди приносить організму чимало шкоди. Особливо важливо зробити це тим людям, які покладаються на алкоголь як засіб підвищити свій настрій чи впевненість у соціальних ситуаціях.