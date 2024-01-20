Деменція – це досить сумний діагноз, який змінює не тільки життя людини, яка його отримала, але і життя всієї родини. Деменція – це синдром чи ж група симптомів, що пов'язані із прогресуючим занепадом мозку. Доктор Раяз Малік розповів, на які симптоми деменції варто зважати.

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Які є симптоми деменції

В результаті деменції страждає пам'ять та поведінка, а з часом – навіть рухливість. Багато людей знають про найбільш поширені ознаки деменції, проте є і інші, менш відомі симптоми, з якими варто звернутися до лікаря.

І попри те, що лікування деменції, на жаль, не існує, існують методи та підтримка, які допомагають полегшити симптоми. Тож що раніше ви помітите ознаки захворювання, то швидше зможете допомогти людині отримати необхідну їх допомогу.

Перше, на що вам варто зважати – так це на людей, які досить часто дрімають протягом дня.

Часта денна дрімота також є помітною поведінкою, пов’язаною з певними захворюваннями, включаючи деменцію, а втрата інтересу до друзів і родини є ознакою, яка може вказувати на деменцію, – поділився лікар.

Для людей з деменцією, особливо на пізніх стадіях, проведення досить великої кількості часу уві сні – це поширена ознака.

Отож, потрібно зважати на такі проблеми зі сном у людини:

сон протягом дня і неспокійний сон або його відсутність вночі;

порушення орієнтації в темряві, якщо людина прокидається, щоб сходити до туалету;

людина частіше прокидається вночі і довше не може заснути;

відчуває дезорієнтацію в часі (встає надто рано і думає, що вже час йти на роботу);

не може відрізнити ніч від дня.



Під час деменції люди можуть відчувати проблеми зі сном / Фото Pexels

Наразі дослідники не можуть точно зрозуміти, чому деменція впливає на режим сну. У деяких людей пошкоджується їхній внутрішній "біологічний годинник", який визначає, який зараз час дня, і через це людина може відчувати сонливість вдень.

Також варто звертати увагу і на інші можливі симптоми деменції:

короткочасна втрата пам'яті;

проблеми з повсякденними завданнями, як-от добирання до знайомих місць;

труднощі у відстеженні дня тижня, місяця чи навіть року;

порушення зору та просторового усвідомлення;

погіршення соціальних взаємодій;

зміни у настрої та надмірна забудькуватість.

Якщо ви помітите у знайомої людини чи члена родини такі симптоми, важливо поговорити з лікарем, щоб він міг провести короткий тест для оцінки пам'яті людини.