Звідки береться фітофтора та як з нею боротися: простий спосіб, що здивує дачників

Якщо ви помітили, що ваші помідори страждають від фітоспорозу, або ж фітофтори, як її зазвичай називають, діяти потрібно швидко.

Фітофтора – це одне з тих захворювань, які розвиваються надзвичайно швидко, і якщо ви не будете звертати на свій город пильну увагу, можете за лічені тижні втратити врожай. Та, на щастя, методів боротьби з хворобою також вистачає.

Цікаво Влітку яблука починають гнити прямо на дереві: чому це відбувається та що робити

Як запобігти фітофторі

Якщо ви досі не знаєте, як виглядає фітофтора, то помітити її зовсім неважко. Ось кілька перших ознак: коричневі плями та стеблах та листі рослини, білий наліт, що нагадує павутинку, та коричнево-бурі розпливчасті плями на плодах.

Запобігти захворюванню, на жаль, можна тільки у випадку, якщо ви дуже ретельно обирали насіння для помідорів. Набагато частіше також заражаються на фітофтору ранні сорти помідорів та гібриди, які достигають за 90 – 95 днів.

Серед хімічних препаратів проти хвороби найбільш дієвими вважаються ті, які містять мідь. Серед городників найбільш відома та популярна бордоська суміш, але також можна використовувати й екологічні та натуральні способи боротьби із захворюванням.



Помідори потрібно захищати від фітофтори / Фото Pexels

Зокрема, ви можете використати дріжджовий розчин. Для його приготування вам потрібно налити у відро 10 літрів теплої води та додати туди 100 грамів дріжджів. Інший популярний засіб – це настій часнику, для якого потрібно літр води змішати з 50 грамами подрібненого часнику, настояти протягом двох днів та розвести у відрі води.

Також часто використовують і розчин йоду – для нього 10 мілілітрів продукту також потрібно розвести у 10 літрах води.