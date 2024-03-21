Виконавчий директор Центру Лідерства УКУ Андрій Рождественський розповів кілька принципів, які він віднайшов для себе за час війни.
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Обрати стиль лідерства
Централізація і децентралізація можуть бути правильними під час кризи. Та другий шлях треба обирати лише у випадку, якщо працівники можуть ухвалювати рішення в складній ситуації.
Варто вчити людей до початку кризи чи після того, як шторм стигне. Обов’язково варто впроваджувати певні принципи:
- Висока компетентність людей та рівень довіри;
- Чітко поставлені цілі;
- Постійне проведення інформаційних заходів;
- Навчитися прораховувати ризики.
Не ігнорувати місію компанії
За словами Андрія Рождественського, філософія бізнесу в критичні часи є дуже важливою.
Є кореляція між рівнем розвитку ідеології в компанії і фондом оплати праці. Якщо компанія інвестує в ідеологію, може дещо зекономити на фонді оплати праці. Власник компанії та HR мають регулярно та ретельно розробляти філософію і впроваджувати її принципи, а не лише декларувати.
Поради для лідерів під час війни / Фото Pexels
Звертати увагу на ментальне здоров’я
Довгий час в Україні психічне здоров’я працівників не було проблемою роботодавців. Маєш проблему – піди до терапевта та займайся нею,
– зазначив Рождественський.
Та зараз в різній мірі травмовані всі українці. Саме тому в компаніях має бути виділена функція турботи за психічним здоров’ям. Іноді організації ще більше дотравмовують людей, тому треба прибрати негативні фактори з робочого середовища, щоб не погіршувати життя.
Розвивати командну стійкість
Рождественський очолює центр лідерства УКУ, який має модель 11 лідерських чеснот. Якщо керівник їх буде розвивати в собі, то зможе побудувати команду, яка буде готовою до глобальних викликів.
- Візійність – бачення цілісної картини та побудова далекоглядних рішень;
- Драйв – спрямовувати енергію на досягнення цілей;
- Колаборація – налагоджувати горизонтальну взаємодію;
- Смиренність – вміння бути готовим до поразок, визнання того, що ви багато чого не знаєте;
- Гуманність – здатність до рефлексії та відчуття вдячності до тих, хто підтримує;
- Цілісність – навичка відповідати своїм принципам;
- Зваженість – вміння управляти емоціями, в першу чергу – негативними;
- Підзвітність – здатність пояснювати працівникам і керівництву, чому потрібно ухвалювати ті чи інші рішення;
- Справедливість (на рівні організації ми говоримо про рівний розподіл бонусів і штрафних санкцій);
- Хоробрість – дія всупереч страху.
Спілкуватися з членами команди
Кожного місяця лідерам треба розмовляти з працівниками про їхній моральний стан. Запитуйте про самопочуття, справи в родині тощо. Це є прикладом гарного ставлення до людей, з якими він працює.