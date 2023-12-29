Навчитися зосереджувати свою увагу на чомусь одному зможе кожен. Певні навички дозволять вам протистояти відволікаючим факторам. Зосереджена увага на чомусь одному дозволить нам виконати завдання ефективно та результативно.

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Найбільше на погіршення концентрації уваги впливає стресова ситуація, неповноцінний сон та відсутність фізичних вправ. Ви можете взяти до уваги 4 стратегії, які покращують концентрацію уваги. Зробіть собі за звичку час від часу звертатися до цих пунктів, коли вам треба найбільше зосередити свою увагу.

Врегулюйте свій сон

Повноцінний сон має стати вашим головним пріоритетом. Сон найкраще впливає на концентрацію уваги. Лягайте спати і прокидайтеся в один і той же час щодня.

Зменшіть стрес

Якщо ви перебуваєте в стресових ситуаціях, то вам треба навчитися змінювати фокус на щось, аби не перебувати постійно в пригніченому стані. Чим швидше ви мінімізуєте стрес, тим кращими у вас будуть розумові здібності.

Щоб запобігти вигорання беріть на роботі відпустки та вихідні, вчіться казати "ні" на ті речі, які ви робити не хочете та спобуйте приділити час медитації, яка допомагає зняти стрес.



Як навчитися концентруватися на завданнях / Фото Vectezy

Робіть перерви

Якщо ви будете працювати без перерви кілька годин поспіль, то маєте всі шанси дуже швидко вигоріти.

Наша тривалість концентрації уваги, як правило, довша на речах, які нам цікаві або приносять задоволення, і коротше на речах, які нудні, стомлюючі, нецікаві або повсякденні. Саме тому ви повинні приділяти 80% часу виконанню конкретного завдання, а решта часу – на перерву. За цей час мозок зможе перезарядитися та отримати енергію для відновлення завдання.

Не відволікайтеся

Докладіть максимальних зусиль, щоб не відволікатися на чати чи дзвінки, адже вони перешкоджають нам тримати концентрацію. Ви могли помічати, як нам легко працюється зранку чи ввечері, коли робочі чати стихають.

Ви можете використовувати таймер, який допоможе вам на початку. До прикладу, працюйте 25 хвилин без відволікання і тоді 5 хвилин приділіть на додаткові завдання.