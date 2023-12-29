Якщо ви не затятий любитель фітнесу, то розпочати нову програму чи тренування може бути зовсім непросто. Проте не неможливо. Тож ви можете спробувати ці поради для підвищення своєї мотивації.

Цікаво Не лише мандарини: чому взимку корисно їсти банани

Змініть своє мислення

Перш за все, якщо ви маєте проблеми зі спортивною мотивацією, можливо, вам потрібно дещо змінити ставлення до занять. Намагайтеся сприймати спорт не як клопоти, а як позитивну і важливу складову вашого догляду за собою.

Поставте у пріоритет здоров'я, а не досягнення нереальних цілей. Тренування мають перш за все робити вас щасливими, сильними та здоровими, а не гальмувати ваше життя та засмучувати. І якщо ваші вправи сприймаються вами суто як негативні, настав час замінити їх на інші, які будуть подобатися вам більше.

Піддайтеся спокусам

Ні, тут мовиться не про шкідливу їжу чи серіальний запій. Та іноді потрібно дати собі невеликий хабар, щоб більш успішно виконувати вправи чи взагалі взятися за них. Наприклад, ви можете побалувати себе красивим одягом для тренувань, і носіть його тільки у випадку, якщо ви насправді тренуєтеся. Або ж скачайте улюблену музику чи подкасти і слухайте їх винятково під час тренувань.

Ставте прості цілі

Один з ключів до того, щоб регулярно займатися спортом – це постановка простих цілей, яких ви і справді можете досягти у короткі терміни. Так ви зможете свої наміри щодо фітнесу перетворити на здоровий спосіб життя і завести нову корисну звичку.

Не залишайте собі місця для виправдань, і не беріться за надто складні тренування, які ви насправді не можете виконати. Пам'ятайте про те, що цілі мають бути реалістичними та досяжними.



Під час занять спортом важливо ставити собі прості цілі / Фото Pexels

Наприклад, для початку ви можете поставити собі за мету займатися спортом 150 хвилин на тиждень – це нижня норма для дорослої людини. А коли це вже стане звичкою, поступово збільшуйте час занять.

Плануйте свої тренування

Звісно, у вас є графік кожного дня, і в ньому залишається не так-то багато місця для спорту. Та якщо вам важко знайти час для спорту не шукайте собі виправдань, а натомість заплануйте його, як і будь-яку іншу важливу активність.

Спробуйте займатися тренуваннями вранці, щоб вправи стали першими у вашому списку справ – і, відповідно, першим, що ви можете викреслити.

Додайте силові тренування

Так, це може здатися несподіваним, але додавання силових тренувань до своїх спортивних занять може дати вам додаткову мотивацію. Учасники одного дослідження повідомили, що через 9 місяців після початку силових тренувань вони відчували більшу радість від занять спортом.

Будьте конкурентними

Немає нічого кращого для досягнення спортивних цілей, ніж група підтримки, яка вам допоможе. Та коли мовиться про фізичні вправи, конкуренція може спрацювати навіть краще.

Проте важливо слідкувати за тим, щоб ця конкуренція була здоровою. Не буде нічого корисного у тому, щоб порівнювати себе із другом, який займається марафонами, якщо ви тільки почали бігати вранці. Зрештою, ви можете змагатися навіть самі з собою – побиття власних рекордів та покращення здоров'я можуть бути єдиною мотивацією, яка вам потрібна.