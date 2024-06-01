Виявляється, що якщо тривалий час не мити духовку, то це не лише погано вплине на її зовнішній вигляд, але й матиме чимало неприємних наслідків. Фахівці розповіли, які ж саме можуть бути проблеми пов'язані з духовкою.

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Пожежна небезпека

Олія – це паливо, тому, якщо ви пролили олію в духовку, за необережних обставин вона може викликати пожежу. Приготування їжі є основною причиною домашніх пожеж та травм.

Проте, в порівнянні з іншими домашніми кухонними приладами духовки мають найнижчий рівень ризику. Та це означає, що вам треба витирати одразу будь-які "калюжі" олії, якщо вони таки з'являться в духовці

Димний накип

У міру того, як жир накопичується в духовці, довкола утворюється дим. Коли духовка нагрівається, вириваються клуби диму, і саме тому її треба обов’язково чистити.



Частіше мийте духовку / Фото Live Strong

Поганий смак їжі

Якщо ви починаєте помічати, що смак їжі зіпсутий, то причиною може бути брудна духовка. Пиріг чи піца приготовлені в духовці, яка покрита жирним шаром, безумовно, погано впливає на смак.

Пари від залишків жиру та старої їжі можуть особливо проникати у випічку та надавати їй неприємного смаку.

Як часто мити духовку

Мийте духовку не рідше, ніж один раз на три місяці. Газову плитку на поверхні витирайте кожного дня. За мікроби можете не переживати, адже висока температура духовки знищує їх. Важливо лише прибрати залишки жиру та неприємний запах.

Ретельний догляд за духовкою дозволить вам завжди тримати її в чистоті та не переживати ні про зовнішній та внутрішній вигляд, ні про смак страви.