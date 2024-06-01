Оказывается, что если длительное время не мыть духовку, то это не только плохо повлияет на ее внешний вид, но и будет иметь немало неприятных последствий. Специалисты рассказали, какие же могут быть проблемы, связанные с духовкой.

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Пожарная опасность

Масло – это топливо, поэтому, если вы пролили масло в духовку, при неосторожных обстоятельствах оно может вызвать пожар. Приготовление пищи является основной причиной домашних пожаров и травм.

Однако, по сравнению с другими домашними кухонными приборами духовки имеют самый низкий уровень риска. Но это означает, что вам надо вытирать сразу любые "лужи" масла, если они таки появятся в духовке

Дымная накипь

По мере того, как жир накапливается в духовке, вокруг образуется дым. Когда духовка нагревается, вырываются клубы дыма, и именно поэтому ее надо обязательно чистить.



Чаще мойте духовку / Фото Live Strong

Плохой вкус пищи

Если вы начинаете замечать, что вкус пищи испорчен, то причиной может быть грязная духовка. Пирог или пицца приготовленные в духовке, которая покрыта жирным слоем, безусловно, плохо влияет на вкус.

Пары от остатков жира и старой пищи могут особенно проникать в выпечку и придавать ей неприятный вкус.

Как часто мыть духовку

Мойте духовку не реже, чем один раз в три месяца. Газовую плитку на поверхности вытирайте каждый день. За микробы можете не переживать, ведь высокая температура духовки уничтожает их. Важно лишь убрать остатки жира и неприятный запах.

Тщательный уход за духовкой позволит вам всегда держать ее в чистоте и не переживать ни о внешнем и внутреннем виде, ни о вкусе блюда.