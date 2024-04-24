Чи треба поливати помідори: що робити, аби не знищити увесь врожай

Після посадки овочів у городників постає наступне питання – як правильно за ними доглядати та чи треба підливати рослини і як це часто робити. Сьогодні поговоримо про помідори.

Ці червоні овочі люблять багато світла, тепла й помірну вологу. Важливо розуміти, що помідори не люблять нестачі та надлишку воду. Правильне поливання забезпечить гарний врожай, а завелика кількість води, навпаки, може знищить рослини.

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Як часто поливати помідори

Поливання помідорів залежить від погодних умов, вологості, складу ґрунту та від того, як швидко він підсихає. Якщо води буде недостатньо, то плоди виростуть дрібними, а якщо підлити помідори занадто сильно, то це може призвести до гниття.

Городники кажуть, що найкраще підливати помідори один раз на тиждень. Під кожен кущ лийте 3 літри води, а вже під час цвітіння зменшіть до 2 літрів води на кущ. Під час сезону дощів помідори поливати не потрібно.

У спеку поливайте овочі двічі на тиждень. Якщо ж температура битиме всі рекорди, то збільшити поливання можна навіть до 3 – 4 разів на тиждень.



Помідори рекомендовано поливати раз на тиждень / Фото Pexels

Коли не можна поливати помідори

Не поливайте їх одразу після висадження розсади у ґрунт. Радять підливати овочі вранці, а потім розпушити ґрунт.

Коли вони почнуть дозрівати, то не рекомендовано їх інтенсивно поливати, а вже в період збирання врожаю виключте будь-яке поливання, щоб зберегти якість плодів.

Експерти радять використовувати дощову, відстояну воду, яка б мала температуру, яка буде аналогічною температурі ґрунту.