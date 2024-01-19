Висвітлювання – це одне з найбільших навантажень, яке ви можете завдати своєму волоссю, адже цей хімічний процес руйнує структуру волосини та порушує її зовнішній захисний шар. Та знебарвлювати волосся все ж можна, якщо ви знаєте правильну періодичність, яка допоможе його захистити.

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Як освітлення впливає на ваше волосся

Під час висвітлювання вашого волосся хімічні речовини дуже старанно видаляють усі кольорові пігменти. І для того, щоб ваша фарба працювала, у пасмах утворюються невеликі проміжки.

Для того, щоб зрозуміти цей процес краще, подумайте про кутикулу волосини як про луску змії; коли ви наносите висвітлювач на волосся, "лусочки" розкриваються, і висвітлювач ковзає у кутикулу та освітлює волосину.

Звісно, шкода наноситься, але якщо процедуру виконує професіонал, ви не побачите очевидних пошкоджень. Можливо, ваше волосся здаватиметься трохи сухим протягом кількох днів, але потім воно має прийти в норму. Втім, якщо ви будете вибілювати волосся знову і знову, ваша зачіска може зазнати серйозної шкоди.

Ось які ознаки пошкодження від висвітлювання ви можете помітити:

сухість;

ламкість;

завивання волосся;

крихкість;

нееластичність;

посічені кінчики;

надмірне сплутування.

Як довго треба чекати перед повторним висвітленням?

В ідеалі ви повинні освітлювати своє волосся не частіше, ніж один раз на 3 – 8 тижнів.

Якщо ви робите повне висвітлення, то вам варто почекати, поки волосся біля коренів не відросте принаймні на сантиметр, і наносити фарбу тільки на цю частину.



Висвітлювати волосся не можна надто часто / Фото Pexels

Якщо ж ви хочете зробити мелірування з фольгою, то вам варто чекати 6 – 8 тижнів, або ж поки ваше волосся не відросте приблизно на 2 сантиметри. Саме це допоможе запобігти перекриттю фарби та збереже ваше волосся здоровим.

Чи можна відбілювати волосся двічі за один день?

Якщо у вас темне волосся чи середній тон, освітлення його рідко є простим процесом. І часто для того, щоб досягти бажаного відтінку, потрібно два або ж більше сеансів фарбування. Отож, чи можете ви висвітлювати волосся двічі за день і не страждати від пошкоджень?

Відповідь: так, але цю процедуру повинен проводити справжній професіонал.