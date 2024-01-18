Прибирання оселі може бути кропіткою працею, яка нечасто подобається людям. Проте його можна звести до мінімуму, якщо підходити до цього з розумом.

Цікаво 7 місць на кухні, де ви не прибирали надто довго: перевірте себе

Видаляйте шерсть тварин гумовими рукавичками

Як би ми не любили своїх чотирилапих друзів, їхня шерсть може досить швидко накопичуватися, а це ніколи не буває приємним. Та замість того, щоб купувати спеціальні інструменти для того, щоб збирати її, ви можете скористатися цим простим способом чищення.

Для цього вам потрібно просто вдягти гумові рукавички і провести ними по поверхні меблів. Гума змусить шерсть зібратися в кульку, яку ви зможете легко видалити.

Очищуйте мікрохвильовку парою

Що може бути гірше, ніж застарілі пахучі плями всередині мікрохвильової печі? На щастя, позбутися їх досить просто: для цього вам потрібно поставити миску з лимонним соком всередину і поставити таймер на дві хвилини.

Цей спосіб очищення виробить пару, яка пом'якшить увесь бруд, і згодом ви зможете легко видалити його за допомогою звичайної губки.

Видаліть плями з килима газованою водою

Плями від вина, особливо червоного – це найгірше, що може статися із вашим килимом. Та виправити ситуацію може звичайна газована вода. Спершу вилийте її на пляму, а потім промокніть її серветкою з мікрофібри. Ви побачите, що колір починає всотуватися в неї. Вам потрібно буде повторювати, поки пляма не зникне.

Чистьте шафи за допомогою пилососа

Так, шафи іноді теж потрібно чистити – особливо на кухні. Зазвичай на полицях накопичуються крихти, залишки їжі та інший бруд. І для того, щоб не мучитися з ганчіркою, ви можете використати насадку-щітку, щоб зібрати увесь пил та крихти.



Пилосос може чистити пил не тільки на підлозі / Фото Pexels

Використовуйте шкарпетки, щоб чистити жалюзі

У вас вдома, скоріш за все, десь завалялася пара старих і подраних шкарпеток. І, можливо, у вас навіть висять запилючені жалюзі? Що ж, ось рішення: вдягніть шкарпетку на руку та збризніть її водою, а після цього проведіть по закритих частинах жалюзі. Так ви зможете прибрати увесь пил, що там накопичився, без зайвих зусиль.

Використовуйте тенісні м'ячі для прання ковдр

Прання величезної, громіздкої ковдри – це складна справа. Та більшість з цих предметів можна випрати у машинці. Головна проблема – це збивання наповнювача у одному кутку.

Та цієї проблеми можна легко уникнути, якщо ви просто кинете кілька тенісних м'ячів у свою пральну машину разом із пранням.