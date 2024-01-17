Коли ви прибираєте кухню, завжди важливо думати про зони та предмети, які ви використовуєте щодня для приготування їжі. Та окрім них існують і інші, які ви бачите не так часто. Втім, вони також брудняться і потребують чищення.

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Ручки, екрани та сенсорні панелі

Кожен прилад на вашій кухні має певну панель керування, і її обов'язково потрібно чистити, адже на неї постійно потрапляє жир, бруд, краплі води тощо. Тож під час кожного тижневого прибирання не забувайте протирати ручки на плиті, кнопки на мікрохвильовій печі та мультиварці.

Також пам'ятайте і про ручки дверей та холодильника, яких ви можете торкатися брудними руками протягом всього тижня.

Раковина

Якщо вам здається, що раковина самоочищується, коли ви миєте у ній посуд, то це зовсім не так. Насправді цей елемент меблювання варто мити досить часто, адже на раковині можуть накопичуватися і залишки їжі, і мильний наліт, і цілі колонії бактерій.

Тож якщо ви хочете, щоб ваш посуд і справді блищав, варто подбати про те, щоб дезінфікувати мийку після кожного миття посуду чи приготування їжі. Або ж ви можете робити це ввечері кожного дня.

Губки, щітки та посудні ганчірки

Якщо ви використовуєте целюлозні губки, щітки для миття раковини та звичайні ганчірки, щоб протирати столи, вам потрібно регулярно мити і ці предмети побуту. На жаль, у цих щітках і губках міститься надзвичайно багато бактерій, якщо їх не дезінфікувати належним чином.

Холодильник

Так, ви вже знаєте, що в ручках та сенсорних панелях може ховатися чимало мікробів, проте не менше їх і в місці, де ви зберігаєте свою їжу – а саме в холодильнику. Більшість фруктів і овочів залишаються свіжіми довше, якщо їх не мити перед зберіганням.

Проте це може призвести до того, що у вашому холодильнику з часом накопичиться шар бруду та велика кількість бактерій, тож подбайте про те, щоб знищити усі мікроби та регулярно чистити свій холодильник.

Обробні дошки

Дошки для нарізання – це ще одне місце, де може ховатися більше бактерій та мікробів, ніж ви уявляєте. Особливо небезпечні тут дерев'яні дошки, адже вони можуть утримувати бактерії у крихітних щілинах та зукутках, які з'являються після кожного використання.

Тож через це вам важливо мати принаймні дві обробні дошки, і одну використовувати для м'яса, а іншу – для овочів та фруктів. Тож після використання мийте кожну дошку з гарячою водою та милом і не забувайте її споліскувати.



Обробні дошки потрібно мити після кожного використання / Фото Pexels

Кавоварка, блендер і дрібна побутова техніка

Навіть чиста вода, що залишається у теплому і вогкому середовищі, наприклад, у кавоварці, може створити ідеальне середовище для розвитку бактерій та цвілі.

Тож деякі дрібні прилади потрібно чистити після кожного використання, а інші – розбирайте та мийте кожного тижня. Деякі компоненти приладів можна безпечно класти до посудомийної машини, а інші потрібно мити руками.

Стільниці

Вам може здатися, що звичайного протирання від крихт цілком достатньо, проте насправді стільниці потрібно мити набагато ретельніше. Часто саме на стільниці кладуть не тільки продукти, але і сумки з покупками, гаманці, телефони тощо, тож це місце може прости кишіти різноманітними бактеріями.