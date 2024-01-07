Якщо ви думаєте, що ваші рушники для тіла залишаються чистими через те, що ви витираєтеся ними відразу ж після душу або ванної, то це точно не так. Насправді на рушниках збирається досить багато бруду, і через це їх потрібно досить часто прати.

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Як часто потрібно прати рушники

Більшість експертів сходяться на думці, що прати рушники для тіла бажано після кожних трьох використань або ж принаймні раз на тиждень. Інакше на них будуть збиратися бактерії, мертві клітини вашого тіла та надто багато вологи.

І якщо ви знаєте, що ваш рушник брудний, просто виперіть його. Навіть якщо вам здається, що він ще може вам послужити, краще закиньте його до пральної машини, адже далеко не весь бруд можна помітити неозброєним оком.

Рушники для рук і різноманітні ганчірки насправді відрізняються тільки розміром, тож прати їх варто з такою ж частотою або навіть трохи частіше, адже ви користуєтеся ними більше.

Та якщо ви хвилюєтеся, що після тривалого прання ваш рушник втратить свою якість, тоді це марні побоювання. При виборі якісного рушника він має витримати близько 1000 циклів прання у промисловій машині.



Рушники потрібно прати раз на тиждень / Фото Pexels

Як правильно сушити рушники

Не менш важливо, ніж прати рушники, також і правильно сушити їх після того, як ви помилися. Тож для того, щоб вони залишалися чистими, вам потрібно розвішувати їх так, щоб вони могли швидко висохнути на повітрі.

Найкраще використовувати вішалку для рушників чи штангу, а не гачок. Це зменшить не тільки кількість вологи на рушнику, але й неприємні запахи від нього.

До речі, вам зовсім необов'язково під час прання використовувати дуже гарячу воду. Якщо ви маєте надійний та якісний засіб для чищення, найкраще буде використати режим з холодною водою, адже саме так ви зможете зберегти якість своїх рушників для тіла.