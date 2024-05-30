Експерти з прибирання сходяться на тому, що постільну білизну разом із наволочками варто замінювати принаймні раз на тиждень. Та все ж є випадки, коли це потрібно робити навіть частіше.
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Як часто потрібно змінювати наволочку
Коли ви намагаєтеся визначити, як часто потрібно замінювати постільну білизну у себе на ліжку, потрібно враховувати досить багато різних факторів. Наприклад, якщо ви часто пітнієте або маєте жирну шкіру голови, тоді доведеться замінювати наволочки частіше – наприклад, кожні 2 – 3 дні.
Та є ще кілька факторів, на які потрібно звернути увагу.
Постіль потрібно досить часто замінювати / Фото Pexels
Тип шкіри та волосся
Ваше волосся та шкіра можуть відігравати дуже велику роль у тому, як часто потрібно змінювати наволочку.
Пітливість
Якщо ви займалися спортом перед сном, або ж прокинулися спітнілими, тоді це може бути ознакою того, що вам потрібно частіше змінювати наволочку, адже піт залишається у ній, і вона досить швидко почне неприємно пахнути.
Пора року
Так, навіть пора року впливає на необхідність частіше замінювати наволочку – наприклад, влітку стає жаркіше, тому ви можете більше пітніти і бруднити свою постіль.
Температура кімнати
Правильна температура у спальні впливає на ваш сон – якщо ви будете спати у дуже жаркій кімнаті, тоді ви будете гірше засинати, а також ваша постіль почне швидше пітніти.