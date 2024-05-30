Эксперты по уборке сходятся на том, что постельное белье вместе с наволочками стоит заменять по крайней мере раз в неделю. И все же есть случаи, когда это нужно делать даже чаще.

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Как часто нужно менять наволочку

Когда вы пытаетесь определить, как часто нужно заменять постельное белье у себя на кровати, нужно учитывать довольно много разных факторов. Например, если вы часто потеете или имеете жирную кожу головы, тогда придется заменять наволочки чаще – например, каждые 2 – 3 дня.

Но есть еще несколько факторов, на которые нужно обратить внимание.



Постель нужно достаточно часто заменять / Фото Pexels

Тип кожи и волос

Ваши волосы и кожа могут играть очень большую роль в том, как часто нужно менять наволочку.

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Потливость

Если вы занимались спортом перед сном, или проснулись потными, тогда это может быть признаком того, что вам нужно чаще менять наволочку, ведь пот остается в ней, и она достаточно быстро начнет неприятно пахнуть.

Время года

Так, даже время года влияет на необходимость чаще заменять наволочку – например, летом становится жарче, поэтому вы можете больше потеть и пачкать свою постель.

Температура комнаты

Правильная температура в спальне влияет на ваш сон – если вы будете спать в очень жаркой комнате, тогда вы будете хуже засыпать, а также ваша постель начнет быстрее потеть.