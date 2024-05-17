Як часто потрібно замінювати зубну щітку: пора перевірити себе

Зубна щітка – це важливий елемент особистої гігієни, і через це її потрібно обов'язково регулярно замінювати. Річ у тому, що на ній постійно накопичуються бактерії, які потрапляють до вашої ротової порожнини.

Походи до стоматолога рідко бувають приємними, і для того, щоб скоротити їхню кількість, вам потрібно знати, як правильно доглядати за ротовою порожниною. І ретельне чищення зубів підходящою щіткою – це перший і найважливіший крок цього догляду.

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Як часто потрібно змінювати зубну щітку?

Експерти рекомендують замінювати зубні щітки принаймні кожні три – чотири місяці. І зважайте на те, що зубна щітка буквально зчищає бактерії з ваших зубів, але потім вони не зникають, а залишаються на ній – навіть після того, як ви сполоснули її. Окрім того, зношені щітки будуть гірше справлятися із видаленням нальоту, тож вам варто подбати про те, щоб замінити свій предмет гігієни на новий, аби забезпечити належне очищення.

Втім, радять частіше замінювати щітку у випадку, якщо ви захворіли, перенесли вірусну інфекцію тощо – тоді купити нову потрібно навіть у випадку, якщо ви користуєтеся старою менше, ніж три місяці.



Зубна щітка потребує регулярної заміни / Фото Pexels

Як часто замінювати електричну зубну щітку

Зазвичай час, яким можна користуватися електричними зубними щітками коротший – від одного до двох місяців. Вони працюють на високих швидкостях і через це частіше розпушуються, і їхній термін служби зменшується.

Ось ще кілька ознак, що вам потрібно замінити зубну щітку: