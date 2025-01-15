Може здатися, що через те, що всередині пральної машини постійно є мило та вода, чистити її необов'язково, повідомляє 24 Канал. Втім, на жаль, це зовсім не так. І якщо надто довго нехтувати прибиранням у приладі, його робота може погіршитися.

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Як часто потрібно чистити пральну машину?

Пральна машинка потребує догляду не менше, ніж речі, які ви у ній перете. І для того, щоб вона залишалася справною та якісно виконувала свою роботу, потрібно знати, як правильно її очищувати, а також – наскільки часто потрібно це робити.

Дуже легко забути про необхідність очищення пральної машини, або ж просто неправильно розрахувати час наступного прибирання. Втім, є всього один знак, який може вказати, що вже час чистити прилад.

Зокрема, якщо ви відчуваєте з барабана неприємний запах, що нагадує аромат тухлих яєць, відкладати далі завдання точно не варто – час братися за губку та мийний засіб. Така ознака вказує на те, що вже протягом деякого часу всередині барабана накопичувалися бактерії, які можуть призвести до появи плісняви.



Пральну машину потрібно часто чистити / Фото Pexels

А пліснява ж шкідлива не тільки тим, що може пошкодити тканину одягу, але й спричиняє серйозні наслідки для здоров'я – і в найгіршому випадку може навіть призвести до респіраторних проблем.

Але чекати на появу такого тривожного сигналу точно не варто – пральну машину потрібно очищувати раз на 1 – 3 місяці.

Чим почистити пральну машину?

Для того, щоб прибрати з барабана накип, бруд та бактерії, вам необов'язково використовувати дорогі хімікати. Натомість можна скористатися домашніми народними засобами, які діятимуть не гірше.

Лимонна кислота . Це – дуже доступний та простий спосіб очищення пральної машини від цвілі. Для цього потрібно засипати трохи кислоти у відсік для порошку та запустити режим прання на максимальних показниках.

. Це – дуже доступний та простий спосіб очищення пральної машини від цвілі. Для цього потрібно засипати трохи кислоти у відсік для порошку та запустити режим прання на максимальних показниках. Оцет, сіль та сода. Цей варіант підходить для очищення від бруду. Потрібно змішати дві чашки звичайного оцту зі склянкою води та харчової солі. Розчин залийте у відділення для порошку та поставте прання за максимальної температури.

Втім, після обох способів очищення барабан потрібно повторно прополоскати у відповідному режимі, аби змити залишки засобів. Також не варто використовувати для очищення пральної машини відбілювач та хлорку – вони надто агресивні до металу.