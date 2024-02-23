Джинси – незамінна річ у нашому гардеробі. Ми носимо їх в будь-який сезон. Та якщо взимку ми більше зосереджувалися на утеплених лосинах, то вже навесні ми знову будемо носити денім з улюбленими кросівками та лоферами.

Читайте також Як випрати кросівки: золоті правила, які збережуть взуття

Як часто прати джинси

Як і більшість речей, якими ми користуємося, джинси належать до ланки вбрання, які не мають єдиного правильного правила щодо періодичності прання. Все залежить від вашого стилю та способу життя.



Прання джинсів залежить від того, як часто ви їх носите / Фото Pexels

Якщо ви носите джинси один-два рази на тиждень, то їх не треба часто прати, та якщо ви одягаєте їх щодня, тоді їх необхідно прати постійно. Вам може здатися, що вони візуально є чистими, бо немає плям чи забруднень, однак вони можуть бути не зовсім свіжими зсередини.

Для того, щоб запобігти неприємному запаху джинсів, періть їх після трьох разів використання. Та якщо джинси виглядають свіжими, то цілком достатньо буде їх прати після 6 разів одягання. Візьміть собі за звичку кидати їх у прання раз в тиждень, якщо ви носите денім щодня.

Щоб джинси не втратили колір – періть їх навиворіт у прохолодній воді. Додавання кондиціонера допоможе джинсам зберегти вигляд та не стати вицвілими. Найкраще їх сушити на мотузці на свіжому повітрі, а не в сушарці.