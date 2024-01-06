Подарунки на свята, донати та особисті витрати часом не дозволяють відкласти багато грошей, тож хочеться, щоб наш відпочинок був бюджетним. Дізнавайтеся про поради, які дозволять вам заощадити та добре відпочити.

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Подорожі завжди позитивно на нас впливають, тому візьміть собі за звичку їздити в красиві місця, які не лише вас наповнять, але й подарують незабутні враження та гарний настрій.

Подорожуйте самостійно

Не бійтеся відправлятися в самостійну подорож. По-перше, ви не будете ні від кого залежати, а по-друге, ви зможете на свій розсуд розпоряджатися бюджетом так, як вам хочеться. Не треба чекати моменту, коли хтось зможе взяти відпустку і поїхати з вами. Маєте можливість кудись відправитися? Шукайте квитки, житло і вирушайте.

З власного досвіду скажемо, що самостійні подорожі дуже особливі і запам’ятаються вам назавжди. А ще ви можете познайомитися з цікавими людьми.

Плануйте заздалегідь

Якщо плануєте поїхати кудись за кордон, то радимо шукати авіаквитки за кілька місяців. Таким чином вони обійдуться вам доволі дешево. Пам’ятайте, що житло у святкові та вихідні дні коштує дорожче, тому найкраще обирати будні дні.

Авіаквитки за мінімальними цінами можна знайти на таких сервісах:

Lowcostavia.com.ua;

Kiwi.com;

Skyscanner.com.ua;

Avia.tripmydream.com.



Навчіться бюджетно подорожувати / Фото Pexels

Заощаджуйте на житлі

Щоб подорож справді була бюджетною, забудьте про готелі. За досить демократичною ціною можна поселитися в хостелі чи квартирі. Ціна буде залежати від місцерозташування житла. Чим ближче до центру – тим ціна буде вищою.

Якщо ж плануєте орендувати щось за кордоном, то скористайтеся сервісами

Airbnb.com;

Booking.com;

Hotels.com.

Ходіть пішки

Якщо не будете пересуватися на таксі та громадському транспорті, то зможете добряче зекономити. До прикладу, у Львові увесь центр та цікаві місця поблизу можна обійти пішки. У Києві вже доведеться пересуватися на громадському транспорті, втім це не винесе у вас багато грошей.

Заощаджуйте на їжі

Під час подорожі не обов’язково заходити на обід чи вечерю в красиві ресторани, які ви колись бачили в інстаграмі. Ви можете смачно поїсти в бюджетних кафе, які розташовані трохи далі від центру чи популярних туристичних місць.

Також ви можете самостійно готувати їжу, якщо зупинитеся в квартирі чи хостелі, а всі необхідні продукти можна придбати в супермаркеті.