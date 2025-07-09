Гортензії полюбляють за неймовірні квіти у різних кольорах, оригінальну форму суцвіть та цікаві поєднання відтінків, повідомляє 24 Канал. Ось тільки у липневу спеку ці делікатні кущі потребують чимало догляду.

Цікаво Огірки будуть родити аж до морозів: правильний догляд за овочами в липні

Як поливати гортензії в липні?

Літній догляд за гортензією – це передусім якісний полив, адже без нього рослина просто не виживе. Зважайте, що спека у липні може сильно висушити рослину, і вона почне швидко в'янути, припинить викидати нові квіти.

Аби цього не допустити, потрібно постійно зволожувати землю – кожного тижня з розрахунку 30 – 50 літрів води на дорослу рослину. Воду найкраще використовувати підкислену та дощову.

Важливо! Мульчування може стати ідеальним варіантом для утримання вологи у ґрунті. Втім, переконайтеся, що шар мульчі не більший, ніж 5 – 7 сантиметрів. Використовувати для мульчування можна кору, торф, соснові голки чи тирсу.



Гортензії потрібно якісно поливати / Фото Pexels

Чим підживлювати гортензію в липні?

У липні підгодівля квітки має підтримувати активне розпускання бутонів та тривале цвітіння – тож особливу увагу потрібно приділити добривам, що містять калій та фосфор.

Городникам-початківцям радять використовувати готові мінеральні добрива. Втім, підживлення в липні не таке важливе, як червневе чи серпневе – його можна проводити за бажанням. А ось що точно потрібно підживити у липні – це троянди. Раніше ми розповідали, чим їх підживити, аби почали рости вдвічі швидше.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

А ось чого робити у липні не можна – це обрізати гортензії. Чимало сортів формують квіти тільки на старій деревині, і так ви позбудетеся цвітіння наступного року.

Чим підкислити ґрунт навколо гортензій?

Якщо у вас в саду ґрунт нейтральний чи лужний, чекати на пишне цвітіння доведеться довго. Тож кожні 2 – 3 тижні радять підкислювати землю навколо квітів, і зробити це можна розчином яблучного оцту – на 10 літрів води використовуйте 100 мілілітрів засобу.

Окрім того, часто підкислюють землю і розчином лимонної кислоти – на 10 літрів потрібно всього 20 грамів.