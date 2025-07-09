Гортензии любят за невероятные цветы в разных цветах, оригинальную форму соцветий и интересные сочетания оттенков, сообщает 24 Канал. Вот только в июльскую жару эти деликатные кусты требуют немало ухода.

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Как поливать гортензии в июле?

Летний уход за гортензией – это прежде всего качественный полив, ведь без него растение просто не выживет. Учитывайте, что жара в июле может сильно высушить растение, и оно начнет быстро увядать, прекратит выбрасывать новые цветы.

Чтобы этого не допустить, нужно постоянно увлажнять землю – каждую неделю из расчета 30 – 50 литров воды на взрослое растение. Воду лучше всего использовать подкисленную и дождевую.

Важно! Мульчирование может стать идеальным вариантом для удержания влаги в почве. Впрочем, убедитесь, что слой мульчи не более, чем 5 – 7 сантиметров. Использовать для мульчирования можно кору, торф, сосновые иголки или опилки.



Гортензии нужно качественно поливать / Фото Pexels

Чем подкармливать гортензию в июле?

В июле подкормка цветка должна поддерживать активное распускание бутонов и длительное цветение – поэтому особое внимание нужно уделить удобрениям, содержащих калий и фосфор.

Начинающим огородникам советуют использовать готовые минеральные удобрения. Впрочем, подкормка в июле не так важна, как июньская или августовская – ее можно проводить по желанию. А вот что точно нужно подкормить в июле – это розы. Ранее мы рассказывали, чем их подкормить, чтобы начали расти вдвое быстрее.

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А вот чего делать в июле нельзя – это обрезать гортензии. Многие сорта формируют цветы только на старой древесине, и так вы избавитесь от цветения в следующем году.

Чем подкислить почву вокруг гортензий?

Если у вас в саду почва нейтральная или щелочная, ждать пышного цветения придется долго. Поэтому каждые 2 – 3 недели советуют подкислять землю вокруг цветов, и сделать это можно раствором яблочного уксуса – на 10 литров воды используйте 100 миллилитров средства.

Кроме того, часто подкисляют землю и раствором лимонной кислоты – на 10 литров нужно всего 20 граммов.