Чимало людей зіштовхувалися з такою проблемою: вони купують квітучий цикламен в магазині, радісно приносять його додому, а вже за кілька тижнів він починає всихати та повільно помирає, повідомляє 24 Канал. На щастя, уникнути катастрофи можливо завдяки правильному догляду.

Цікаво Це може здивувати: чому джинси треба замочувати в оцті

Як доглядати за цикламеном після покупки

Перш за все, рослині потрібно звикнути до нового середовища. А це значить, що ви маєте створити для вазона такі умови, в яких йому буде максимально комфортно. Для рослини найкраще підійде світле та прохолодне середовище, а субстрат не має залишатися сухим. Якщо ж вологи недостатньо, тоді варто полити рослину – і краще робити це у піддон.

Також дуже важливо збільшити вологість повітря та нізащо не підживлювати цикламени у перший місяць після покупки. Їх продають вже добре підживленими, тож додаткові добрива можуть тільки нашкодити цикламену.

Уникайте прямих сонячних променів, що можуть потрапити на рослину, адже найкраще у природі росте цикламен саме під деревами. Спробуйте все ж знайти достатньо освітлене місце, де листя рослини не згорить під прямими променями.



Догляд за цикламенами дуже важливий / Фото Pexels

Коли мине місяць після покупки, кожні кілька тижнів у період активного росту та цвітіння, що зазвичай відбувається восени та взимку, його потрібно підживлювати. Для цього краще використовувати спеціальні покупні добрива, попередньо розчинені у воді.

А коли на рослині почнуть з'являтися нові листочки, вазон потрібно перенести у тепле приміщення, поступово збільшувати полив та додавати підживлення. Але поливати цикламен краще під корінь, аби вода не потрапляла на верхню частину бульби та на пагони. Через такий полив рослина може просто згнити.

Ніколи не варто обприскувати цикламени – це ще одна помилка, яка приводить до загибелі рослини.