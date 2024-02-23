Якщо ваш цикламен відразу ж став не таким яскравим після того, як ви принесли його додому, не варто впадати у відчай. Для цієї рослини така поведінка цілком природна.

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Як доглядати за цикламеном

Перед тим, як рослина знову покаже себе у всій красі, їй потрібно звикнути до нового середовища. А ви натомість маєте створити для неї такі умови, щоб їй було комфортно.

Зробити це може бути простіше, ніж ви собі уявляєте. Перш за все, цикламен має стояти у світлому та прохолодному місці, а субстрат не повинен бути сухим. Якщо квітці недостатньо вологи, полийте її. Проте краще робити це не під корінь, а у піддон – так рослина візьме саме стільки вологи, скільки їй потрібно.

Якщо є змога збільшити вологість повітря – зробіть це, адже цикламенові це піде тільки на користь.

Можливо, вам здається, що підживлення може зробити свою справу, проте додавати нічого до ґрунту не варто принаймні місяць після покупки, бо їх продають вже підживленими. Зважайте на те, що вазонку буде потрібне світло, але уникайте потрапляння на квітку прямих сонячних променів.

Якою водою поливати цикламен?

Вода для поливу має бути обов'язково м'якою і відстояною, а також кімнатної температури. Коли квітка цвіте, поливати її потрібно рясно, щоби вода не застоювалася. Натомість у період спокою ви маєте значно зменшити полив, але все ж стежити за тим, щоби ґрунт не пересихав.

Стежте за тим, щоб вода під час поливу не потрапляла на верхню частину бульби та на пагони, адже від цього може початися процес гниття. Також не можна рослину і обприскувати. Якщо у вашій оселі надто спекотно, все, що вам потрібно зробити – це збільшити вологість, і тоді вазон зможе впоратися із спекою.



Цикламен потрібно досить часто поливати / Фото Pexels

Намагайтеся стежити за тим, щоб температура повітря у кімнаті з цикламеном навіть влітку не перевищувала 25 градусів. А у холодну пору року розташовуйте вазонки далі від опалення та інших джерел тепла. І хоч цикламени не люблять протягів, час від часу приміщення все ж варто провітрювати.

Підживлення і пересадка цикламена

Підживлювати вазонок із квіткою можна двічі на місяць, і для цього варто використовувати комплексні добрива для рослин. Але у період спокою підживлювати цикламен не потрібно.

Влітку рослину варто пересадити. Оберіть такий горщик, щоб він не був надто великим, але прослідкуйте, щоб у ньому був дренаж.