Насамперед треба конкретизувати те, чого ви хочете. Щоб досягнути фінансової цілі, мають бути реальні способи та інструменти, завдяки яким ви її досягнете. Це передбачає, що ціль має відповідати справжнім потребам людини та бути важливою для неї.

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Конкретизуйте свою ціль

Перша причина, чому люди не досягають цілей – занадто розпливчасте формулювання. Замість «Я хочу колись оновити машину», деталізуйте, який конкретно автомобіль ви хочете та коли саме бажаєте його купити.

Зробіть свою ціль вимірною

Бажання відкладати гроші – це добре, але одних думок замало. Поставте собі за мету відкладати десятину від заробітку. Розбийте глобальну мету на маленькі частинки і вже за кілька місяців побачите результат ваших дій.

Призначте собі дедлайн

Цілі дуже легко відкладати, якщо вони не мають часової прив’язки. Перестаньте говорити, що колись почнете. Призначте дедлайн, якого реально дотриматися та реалізуйте свою ціль у визначений термін.



Фінансових цілей легше досягнути, якщо є план / Фото Pexels

Переконайтеся, що це саме ваша ціль

Не порівнюйте себе з іншими людьми та їхніми можливостями, оскільки будете грати в гру, яку ніколи не виграєте. Переконайтеся, що ви встановлюєте перед собою фінансові цілі, які мають сенс саме для вас.

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Запишіть свою ціль

Ви будете здивовані, але це справді працює. Щоб досягнути своїх цілей – записуйте їх. Якщо ви постійно триматимете свої цілі перед очима, ви ймовірніше будете залишатися вмотивованими та не зіб’єтеся зі шляху.

Знайдіть когось, хто вас підтримає

Не бійтеся поділитися з кимось своєю метою. Це допоможе вам просунути свої цілі на крок далі. Вам потрібна людина, яка зможе вас підбадьорити й підтримати на шляху досягнення цілі.